Aggiungi un pAsto a tavola, torna la Varese solidale

"Varesesolidale" ha organizzato per il secondo anno consecutivo sul sagrato della Basilica di San Vittore la cena solidale. Mille posti a sedere che frutteranno almeno 8mila pasti per i bisognosi

Si svolgerà il 6 maggio prossimo “Aggiungi un pAsto a tavola”, cena della solidarietà in piazza San Vittore a Varese.

Per la terza volta, 50 associazioni di volontariato si uniranno per raccogliere fondi per la distribuzione di alimenti e altri progetti di solidarietà a Varese.

Il programma della giornata prevede dalle 10 la presentazione delle associazioni, in corso Matteotti. Dalle 18 alle 24 ci saranno musica e danze in piazza Podestà, mentre alle 19.30 comincia la cena di solidarietà in piazza San Vittore: per partecipare, il contributo è di 25 euro.

Per informazioni e prenotazioni: info@varesesolidale.it

oppure:

1) presso la sede ANA in via degli Alpini, 1 a Varese martedì e giovedì dalle 11 alle 13,

2) presso la sede di Varesevive in via San Francesco 26 il mercoledì dalle 17 alle 19,

3) al panificio Pigionatti in via Bizzozero 1/3.

In piazza Podestà sarà inoltre presente un gazebo di Varesesolidale nei giorni 8,15 e 22 aprile dalle 10 alle 13.