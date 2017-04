Ai Corsi Tigros si parla di mangiar bene in menopausa

alimentazione e menopausa

Il leit motiv dei corsi primaverili 2017 di Tigros è senza dubbio la salute nell’alimentazione: Sono ben 4 i corsi che vedono protagonisti dei medici, e altri 4 incentrati soprattutto sulle intolleranze. Una novità importante, che segue la sempre crescente consapevolezza dell’importanza dell’alimentazione nel mantenimento del proprio benessere.

La parte dei corsi dedicata alla salute comincia il 27 aprile a Solbiate Arno, la sede “storica” dei corsi Tigros: il primo appuntamento è con l’Alimentazione in menopausa. A parlarne sono il professor Stefano Salvatore e la dottoressa Sabina Pelizzari. mentre a mettere in pratica i loro consigli, creando delle ricette gourmet “in linea” con le loro prescrizioni sarà una “vecchia conoscenza” dei corsi: chef Davide Brovelli, de Il sole di Ranco, storico relatore ai corsi Tigros.

Come sempre, i corsi sono gratuiti e possono aderire all’iniziativa tutti coloro che saranno in possesso della “Tigros Card”, card elettronica rilasciata gratuitamente presso tutti i Punti Vendita “Tigros” o su www.tigros.it: la preiscrizione ai vari corsi è poi possibile sul sito stesso, scegliendo il proprio corso preferito o chiamando il numero verde Tigros 800905033. Le iscrizioni a questo corso, però, sono già chiuse. Per chi volesse seguirlo ugualmente, le strade sono due: o presentarsi al ristorante Buongusto di Solbiate Arno (niente in realtà lo impedisce: l’unico rischio è quello di seguire il corso in seconda fila… ) o seguire il nostro liveblog.