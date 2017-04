Ai gendarmi argentini piacciono gli elicotteri “tagliacavi” Leonardo

502261718

La gendarmeria argentina ha ordinato un elicottero intermedio leggero AgustaWestland AW169 a sostegno delle operazioni di pubblica sicurezza e pattugliamento delle frontiere. L’annuncio è stato fatto da vertici di Leonardo durante il salone LAAD a Rio de Janeiro, in Brasile. La consegna dell’AW169 è prevista nella seconda metà del 2017 e farà seguito ai primi esemplari di questo modello già venduti sul mercato commerciale dell’America Latina e che entreranno presto in servizio in Argentina e Brasile.

L’AW169 è un elicottero multiruolo che consente agli operatori di sfruttare capacità uniche per compiti di pattugliamento, comando, soccorso e trasporto in supporto di una vasta gamma di operazioni fra cui ordine pubblico, lotta al terrorismo, operazioni anti-droga, controllo delle frontiere, ricerca e soccorso. L’AW169 della Gendarmeria sarà dotato ad esempio di tagliacavi e di una cabina compatibile con visore notturno, oltre alla predisposizione all’utilizzo di equipaggiamenti dedicati ad operazioni di polizia come altoparlanti, verricello di soccorso, gancio baricentrico, faro di ricerca, sistema per la discesa rapida del personale per operazioni speciali, sistema elettro- ottico, consentendo in futuro di ampliare la portata delle missioni.