“Aiutatemi a ritrovare la mia borsa”

Ci scrive Samantha:

“Nel pomeriggio dello scorso 21 aprile in via Gorizia (Vicino a Via Verdi ) a Samarate c’è stato un furto nel retro di un negozio .

Sono state rubate due borse , una è stata ritrovata in Via Napoli sempre a Samarate , L’altra ancora non si trova.

La borsa in questione è nera, a mezza luna, tracolla, abbastanza grande con delle borchie simil oro. All’interno della borsa c erano soprattutto le chiavi di casa con un portachiavi con scritto Maldive.

In caso di ritrovamento contattare i carabinieri di Samarate.

Grazie mille”