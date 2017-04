Al Cineforum arriva “Terraferma”

cinema

Prosegue – dopo il successo di pubblico e di “tavola” del 31 marzo – il percorso culturale “Uno sguardo sul mondo”, organizzato dal comitato “pace e convivenza” si Sesto Calende e Fotocinevideoclub Verbano, alla Fondazione Piatti Onlus e alle donne di Oltre le Porte, con il patrocinio del Comune e della Provincia.

Il film che verrà proposto è “Terraferma” di E. Crialese, un “dramma poetico” del 2011, vincitore del Leone d’argento a Venezia (durata 88’). L’appuntamento è per il 5 maggio dalle 19.45 alla Fondazione Piatti di viale Lombardia 14.

E’ il racconto di una famiglia siciliana tra dolori, speranze, egoismi e solidarietà. Tre generazioni si confrontano: il nonno Ernesto, vecchio pescatore “che non ha mai abbandonato nessuno in mare”, il figlio Nino preoccupato per il fatturato turistico minacciato dagli sbarchi di migranti, il giovane nipote Filippo che ancora cerca la sua “terraferma” di identità e sua madre che sogna di migrare dalla loro piccola isola.

Dopo il film (biglietto a 5 euro) ci sarà il buffet a offerta, con piatti mediterranei preparati dalle donne di Oltre le porte: un couscous speciale e… altri sapori a sorpresa. A ricordarci che il cibo è un piacevole ponte per l’incontro e la convivenza tra popoli e culture.