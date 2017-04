Al cinema con Servillo, Favino e Smutniak

Lasciati andare

Toni Servillo è il protagonista di una simpatica commedia, Lasciati andare, al cinema da giovedì 13 aprile. Elia è uno psicoterapeuta affermato, che tiene tutti a distanza. Un minimo di contatto umano viene riservato solamente all’ ex moglie Giovanna (Carla Signoris) che abita accanto al suo appartamento e con cui condivide la passione per l’Opera. Quando dovrà mettersi a dieta incontrerà una personal trainer (Veronica Echegui), che con la sua energia lo trascinerà in avventure che mai Elia avrebbe pensato di vivere!

Mercoledì 12 aprile uscirà al cinema anche Moglie e marito, opera prima del regista Simone Godano. Andrea (Pierfrancesco Favino) e Sofia (Kasia Smutniak), sposati da dieci anni e con due bambini piccoli, sono ormai prossimi al divorzio. Chirurgo lui, conduttrice televisiva lei, non riescono infatti più a dialogare e sembrano aver perduto l’intesa iniziale. In seguito ad un esperimento scientifico condotto da Andrea, i due si ritrovano all’improvviso l’uno dentro il corpo dell’altra. Costretti loro malgrado a vivere le esperienze del coniuge, riusciranno finalmente a ritrovarsi prima che sia troppo tardi?

Gli amanti della velocità non potranno perdere Fast & Furious 8, nelle sale italiane dal 13 aprile. Dom (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) sono in viaggio di nozze e il resto della squadra sembra aver trovato pace e stabilità. I guai però sono in agguato: ben presto si farà avanti una donna affascinante e misteriosa (Charlize Theron), che cercherà di convincere Dom a rientrare nel mondo del crimine. Il gruppo dovrà quindi riunirsi ed attraversare il pianeta per recuperare l’amico e riportarlo a casa…