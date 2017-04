Al “Franco Ossola” torna lo spettacolo del football americano

Le foto del football americano

A cinque anni di distanza dall’organizzazione del Superbowl Italiano (la finale del massimo campionato nazionale) tra i Panthers Parma e gli Elephans Catania, vinto dagli emiliani, lo stadio di Varese torna a ospitare un evento di alto profilo legato al mondo del football americano.

Sabato 22 aprile, a partire dalle ore 15, la nazionale italiana under 19 sfiderà una selezione giovanile americana, il Team Usa Afw Elite, composto da atleti provenienti da 18 Stati e 25 diverse high schools. Un evento organizzato dalla Dream Team Sports Tours che ha ricevuto l’appoggio della Varese Sport Commission e del Varese Calcio, con quest’ultimo club che ha subito messo a disposizione il proprio terreno di gioco. Collaborazione garantita anche dall’assessorato allo sport del Comune e dal Varese Convention & Visitors Bureau.

Appuntamento importante, dunque, sia dal punto di vista promozionale (in provincia ci sono tre franchigie che disputano la Seconda Divisione, sorta di “Serie B”: Skorpions e Gorillas di Varese e Blue Storms di Busto Arsizio), sia da quello prettamente agonistico. Lo spiega il varesino Paolo Ambrosetti, team manager del “Blue Team” giovanile: «Quello di Masnago sarà un test importante in preparazione per le qualificazioni europee in programma a Belgrado ai primi di maggio. Sarà una partita difficile ma utile per trovare l’affiatamento tra i 49 giocatori scelti dopo una lunga selezione e diversi raduni».

«A Varese si conclude la fase di avvicinamento al girone europeo nel quale c’è in palio la fase finale di Parigi: a Belgrado sfideremo Serbia e Russia, girone competitivo, ma siamo fiduciosi» conferma il general manager Eugenio Meini.

«Il football americano ha tradizioni significative sul territorio: per questo la Varese Sport Commission ha offerto subito il supporto a questa iniziativa – spiega Sabrina Guglielmetti – convinti che anche questa disciplina possa contribuire a fare dello sport a 360° un elemento di forte attrattività della nostra area, con ricadute positive sul sistema della ricettività».

Soddisfatto dell’accordo che porterà la partita a Varese anche Ivan Molteni, direttore di Dream Team Sports Tours, la società promoter dell’evento. «Per il terzo anno di fila organizziamo una tournée giovanile di football americano che avrà nella gara contro la Nazionale il suo momento più importante. Siamo certi che iniziative di questo genere sono e saranno di aiuto sia per la promozione in Italia di questa disciplina».

E per favorire il massimo afflusso al “Franco Ossola”, l’ingresso allo stadio sarà gratuito: un’occasione da non perdere non solo per gli appassionati, ma anche per chi ama lo sport a 360 gradi e per i semplici curiosi.