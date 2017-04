Al GIVIS il premio della Provincia “Giovani per il volontariato”

Quest’anno l’associazione GIVIS (Gruppo Indipendente Volontari per l’Inclusione Sociale) “Vittorio Arrigoni” di Saronno si è vista riconoscere il premio della Provincia di Varese “Giovani per il volontariato” a Luana Lo Monaco, presidente dell’associazione fino al 2016, per l’impegno con il quale è riuscita a rilanciare l’attività associativa nel suo periodo di presidenza e una “Menzione d’onore al premio Sole d’oro” a Silvana Mella, per l’impegno quotidiano e costante nell’insegnamento della lingua italiana agli immigrati. Luana e a Silvana saranno festeggiate con cerimonia pubblica, sabato 29 aprile (dalle ore 10) alla presenza delle Autorità della Provincia, presso il Salone Estense del Comune di Varese.