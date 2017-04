Al Museo di Arsago Seprio è partita la stagione delle attività

Foto varie

Nonostante i reperti archeologici provengano prevalentemente da necropoli, il museo di Arsago è più vivo che mai ed esce da una settimana ricca di appuntamenti:

Sabato 28 Marzo con il Park&Read “S.P.Q.R” abbiamo incontrato i Romani tra le letture di Sara Magnoli ed il laboratorio gestito dalla biblioteca: i ragazzi, oltre a visitare la sezione romana, hanno potuto realizzare dei vaghi di collana imitando quelli in pasta vitrea presenti nelle vetrine del museo. Domenica 2 aprile, invece, si è svolto Archeogiocando, evento realizzato dagli studenti della classe 3^D dei Licei dei Tigli di Gallarate per l’alternanza scuola-lavoro, in occasione delle manifestazioni “Terra Arte Radici 2017”.

Le attività, rivolte alle scuole primarie e secondarie di primo grado, hanno richiamato quasi 450 visitatori: i bambini delle scuole di Casorate Sempione, Besnate, Golasecca, accompagnati dai loro insegnanti, genitori, fratelli e sorelle, hanno animato le sale del museo per tutta la giornata.

Gli studenti dei Licei hanno guidato i loro compagni più piccoli in un viaggio affascinante e divertente “Sulle strade della vita e della storia” alla scoperta delle prime forme di vita sulla terra e delle popolazioni che hanno abitato il nostro territorio (la cultura di Golasecca, i Celti, i Romani, i Longobardi): i più piccoli si sono avventurati alla ricerca delle analogie tra fossili e animali del presente; i più grandi si sono cimentati nei laboratori sulla monetazione celtica e sull’artigianato longobardo e si sono improvvisati mercanti diretti a Roma lungo le strade dell’Impero romano.

Il progetto, giunto al quindicesimo anno di vita, è stato curato dal prof. Giovanni Frumusa e si è avvalso del prezioso supporto delle archeologhe Manuela Mentasti e Mara Iametti, e del tecnico di scavo Cristiano Brandolini.

La proficua e duratura collaborazione tra il Comune di Arsago Seprio, l’Associazione Aleph ed i Licei di Gallarate ha permesso di coniugare la formazione degli studenti con la promozione delle collezioni del museo, per offrire a tutti, bambini e adulti, un’occasione per condividere la ricchezza del nostro prezioso patrimonio culturale.

Il prossimo Park&Read in programma avrà luogo sabato 6 maggio in Biblioteca, e avrà come tema il centenario del Giro d’Italia. Sarà anche l’occasione per premiare i vincitori del concorso SuperLettore 2017 e festeggiare insieme tra premi, letture, laboratori e merenda. Da ultimo, anche quest’anno, in novembre, il Museo organizzerà un seminario relativo alle attività artigiane nell’Alto Medioevo a tema “lavorazione del vetro”, con relatori di grande importanza.