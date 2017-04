Al parco o per mostre, aspettando il 25 aprile

Sei i luoghi che apriranno per il weekend di visite nei luoghi di valore artistico, architettonico e culturale

In attesa di conoscere tutte le manifestazioni in programma per il 25 Aprile, iniziato con qualche consiglio per sabato e domenica. Ecco qui:

METEO - Rialzo delle temperature nel fine settimana. Sabato e domenica ci sarà il sole con il passaggio di qualche nuvola, sopratutto nella giornata di domenica. – Maggiori informazioni

INCONTRI

I festeggiamenti del 25 aprile cominciano in molti posti in questo weekend: a Varese, per esempio, molte delle iniziative della festa della liberazione saranno sabato e domenica. In particolare, sabato è prevista, alle 10 all’Aula Magna dell’Università Insubria la consegna del Premio scolastico “XXV Aprile 1945” agli alunni delle classi 3a, 4a e 5a delle scuole primarie cittadine, mentre verrà inaugurata a villa Mirabello la mostra fotografica di Carlo Meazza sui paesaggi degli scrittori partigiani.

Domenica invece ci sarà l’inaugurazione del Percorso della Memoria della Resistenza che si snoda attraverso 7 tappe cittadine, a cura di Anpi sezione di Varese e dell’Assessorato allo Sport: la partenza della passeggiata che le mostrerà è prevista per le nove da viale Belforte 171. – Altre informazioni nell’articolo

Varese - Nei giorni della festa della Liberazione, ci sarà anche l’apertura straordinaria dei rifugi antiaerei, con visita guidata: le informazioni nell’articolo .

Varese - Dopo alcuni mesi “a mezzo servizio”, e aperto solo nel weekend il minigolf di Varese riapre con una festa di primavera, cambia la gestione del bar e presenta le collaborazioni legate alla bella stagione: succede domenica 23.

Varese- Sabato e domenica in via Marconi e nelle piazze Marsala, Battistero e San Vittore dalle 9 alle 20 mercato alimentare con prodotti regionali, locali e italiani.

Varese – Domenica 23 aprile il coro “Prendi la Nota” allieterà il pomeriggio degli Ospiti della Fondazione Molina dalle ore 15.30 nel salone teatro.

Gemonio – Sabato 22 e domenica 23 aprile torna per la sua ventesima edizione Resistenza in Festa, organizzata dal Collettivo Il Farina. In programma una serie di appuntamenti dai writers alle conferenze sulla Guerra Civile Spagnola, un incontro sui migranti e tanto altro. Tanti gli eventi per i più piccoli e con la musica live: tra gli ospiti Espana Circo Este, I Fiati Sprecati, Morfuco e Toni70, Bonnot e Sista Awa – Tutto il programma

Malnate - Domenica 23 aprile, in occasione della Giornata mondiale del Libro, l’associazione culturale artistica Fonderia delle Arti di Malnate, in collaborazione con l’associazione Inchiostro Simpatico, organizza un’intera giornata dedicata agli appassionati di libri e di lettura. Mercatino, scambio di libri e angolo del book crossing, letture per i più piccoli e tanto altro. – Il programma della giornata al Parco Primo Maggio

Inarzo – Una giornata dedicata ad ascoltare, osservare, vivere i ritmi lenti della natura attivando i cinque sensi: vista, udito, tatto, gusto e olfatto. E’ la proposta che la Lipu lancia per domenica 23 aprile all’Oasi Palude Brabbia con l’appuntamento annuale della Festa delle oasi e delle riserve. In programma visite guidate, percorsi sensoriali e laboratori per bambini.

Ispra – Domenica 23 aprile, in occasione di Infiorita Ispra, la LibEreria propone una passeggiata in bici nel Parco del Golfo della Quassa e dintorni, all’insegna dell’incontro con chi ha fatto della natura il proprio mestiere. Si parte alle 10 – Tutte le informazioni

Ispra - Sabato e domenica il lungolago di Ispra si fa bello e fiorisce. La passeggiata lacustre infatti ospita come da tradizione la manifestazione «Infiorita», vetrina per il florovivaismo della zona e non solo. Lungo tutto il lungolago infatti vengono allestiti angoli con piante, fiori, sculture, immagini e oggetti da giardino che trasformano il paesaggio in un’officina a cielo aperto ricca di vitalità.

Dumenza - Il Rifugio Campiglio in collaborazione con il Cai di Luino organizza «Pradecolo in festa» una giornata immersi nella natura. In località Pradecolo sopra Dumenza, nel luinese, alle 16 escursione guidata tra gli alpeggi della zona tutta dedicata ai più piccoli in sella a un cavallo in compagnia di un istruttore e alle 17 merenda offerta dal Rifugio Campiglio. A seguire alle 17.30 baby dance con dj Rizzy e alle 19.30 su prenotazione ristoro con grigliata e polenta. Informazioni e prenotazioni al 335.6696483 oppure 342.7715285.

Malnate - Torna “Asparagoloso”, organizzata da “La Fontana dei Desideri onlus”. La manifestazione si terrà all’area feste di via Pastore di Malnate. Un lungo week end dedicato alla buona cucina e al protagonista dell’evento: l’asparago. – Tutti gli appuntamenti

Cantello – Dopo la prima pausa stagionale, in corrispondenza con la Pasqua, torna il circuito del Piede d’oro con l’ottava prova del calendario 2017. Domenica 23 aprile si gareggia al mattino e gli specialisti saranno impegnati nella 8a “Corri e cammina a Cantello”.

Cuasso al Monte – Una domenica in compagnia, con giovani e vecchie glorie del pallone in campo per sostenere un bel progetto solidale. “Diamo un calcio al terremoto – Memorial Bino” è il titolo dell’iniziativa organizzata per domenica 23 aprile dall’Unione Sportiva Cuassese, a sostegno delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma. A pranzo amatriciana. – Tutte le informazioni

Viggiù – Domenica 23 aprile, l’associazione Amici del Monte Orsa, organizza un’escursione guidata tra boschi incontaminati, i suggestivi percorsi della Linea Cadorna, personaggi in costume d’epoca, musica e degustazioni di prodotti locali. Dalle 9 al Colle Sant’Elia - Tutto il programma

Busto Arsizio - Quattro giorni di buon cibo italiano di strada, concerti, giochi, silent disco. Busto Arsizio ridà il benvenuto alla Street Food Parade con 30 food truck e concerti di musica jazz, rockabilly, funk, dalle 18 alle 21. Dalle 21 e 30 silent disco. Ci saremo anche noi di VareseNews – Qui tutte le informazioni

Somma Lombardo - Domenica dalle 10 alle 18 in centro città i bambini di ieri e di oggi riscoprono il piacere di stare insieme e di giocare all’aperto con tanti giochi popolari e tradizionali da riscoprire. Organizzato dalle associazioni sommesi e dal Comune.

Carnago – È giunta alla sua diciannovesima edizione la camminata organizzata dal Comitato associazioni e comune lungo un percorso di 6, 12 e 18 chilometri a passo libero nel parco Rto Rile Tenore Olona. Ritrovo alle 8 in piazza Falcone e Borsellino.

Samarate – Tutto è pronto per l’appuntamento della Festa Patronale di San Macario che si svolge come da tradizione la domenica dopo Pasqua (domenica in Albis) in quanto la ricorrenza di San Macario cade in quaresima.

Tradate – Domenica dalle 14.30 alle 18 apertura dell’osservatorio astronomico in via ai Ronchi. Informazioni allo 0331.841900.

Milano – Il 22 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Terra: Legambiente organizza tanti appuntamenti in Lombardia.

MUSICA

Varese – Gallarate – Besozzo – Sabato 22 aprile si festeggia la Record Store Day e anche i negozi di dischi della provincia organizzano eventi per festeggiare i negozi di musica indipendente. In particolare Record Runner, Musical Box e Carù – Tutte le informazioni

Varese – Al Twiggy Cafè il 21 aprile c’è la serata “Stranger Sounds” Dj-set a cura di The Bad & The Ugly (ore 21:30, ingresso libero). Sabato 22 “Karmadrome” Dj-set a cura di Carlo Villa (ex giornalista de Il Mucchio Selvaggio e proprietario del mitico negozio di dischi milanese Supporti Fonografici, ormai chiuso da qualche anno) e Andrea Bertolio. Ingresso libero alle serate.

Albizzate – Al circolo The Family di Albizzate il lungo week end sarà caratterizzato da due appuntamenti musicali. Il primo sarà sabato 22 aprile con i Baton Rouge ew il secondo lunedì 24 aprile con l’attesissimo concerto dei Gomma.

Busto Arsizio - Venerdì sera appuntamento con The Gluts, il 24 appuntamento con l’Orchestrina del Suonatore Jones - Tutte le informazioni

Gallarate – E’ in programma per il 22 aprile l’appuntamento con lo “Show-Case Tour” di Davide Van De Sfroos al Teatro Condominio di Gallarate. Un appuntamento dove suonerà brani del suo repertorio, mentre alle sue spalle saranno proiettati i video di presentazione del suo concerto in programma a San Siro il prossimo 9 giugno.

Gallarate - Il coro NeoVibes porta in basilica il Requiem di Faurè. Il giovane coro impegnato con il Requiem in Re min. op.48, con la partecipazione del baritono Allan Rizzetti e della soprano Giada Citton.

TEATRO

Varese - Venerdì sera al teatro di Varese uno spettacolo di arte e danza molto particolare: Lo spettacolo “Scarpette nel cuore” è infatti l’inizio di un progetto per la realizzazione di una scuola di danza sportiva in carrozzina nella città: a sostenerlo musicisti e ballerini, oltre allo straordinario duo “Tarek e Sara” di wheelchair dance. Le info nell’articolo.

Varese – Sabato la compagnia Effetti Collaterali sale sul palco del teatro di Varese con «Di chi sono queste mogli?» di Michael Parker, presentato all’interno della terza rassegna AmaTe di teatro e solidarietà, di cui proprio Effetti Collaterali sono capofila fra le quattro compagini coinvolte. Il ricavato dello spettacolo sarà destinato a Kiwanis Varese. Teatro Openjobmetis, piazza Repubblica, ore 21, biglietti 12,50/7,50 euro, info 333.6181361 e 0332.284224.

Varese - Dalle 18 al teatro Openjobmetis va in scena la terza edizione di «Fashion Mode», l’evento organizzato dagli studenti Enaip in collaborazione con associazioni e attività imprenditoriali del territorio. Gli studenti mettono in pratica le competenze professionali che fino ad ora erano solo pura teoria tra i banchi di scuola. L’occasione è anche benefica così come ricorda lo slogan «La Solidarietà è della nostra taglia». L’entrata è a offerta libera e la serata è presentata dal giornalista Sky Biagio Maglienti.

Besozzo – Torna al teatro Duse, per il penultimo appuntamento di stagione, la compagnia dialettale di Bogno con «I mudand ross» di Sergio Cappelletti, commedia divertente basata su tradizioni e equivoci. Ore 21, ingresso 8 euro, prevendite da Musical Box info 0332.770479.

Cassano Valcuvia - Per la stagione «Passi», va in scena «Il sogno della gioventù» di e con Gianluigi Gherzi e gli allievi della Scuola di teatro di Cassano Valcuvia, regia Silvia Baldini. Lo spettacolo è il risultato di un workshop con Gherzi, già premio Scenario e Stregagatto, sul significato di essere giovani oggi. Ore 21, ingresso 7/5 euro, info 334.1185848.

Taino – Appuntamento a teatro sabato 22 aprile con un divertente omaggio all’opera di Dario Fo. Alle 21, al Teatro dell’Olmo di Taino, in piazza Pajetta 2, Marina De Juli presenta “Ho visto un re”, tratto da “Mistero Buffo” di Dario Fo e altre storie – Tutte le informazioni

Lugano - Importante appuntamento con la danza sabato 22 aprile al LAC di Lugano, dove alle 20.30 andrà in scena il Ballett Zürich. La più grande compagnia svizzera di danza si esibirà in “Quintett”, una performance che unisce il lavoro di tre generazioni di coreografi, costruendo un ponte tra il 20° e il 21° secolo.

ARTE

Varese - I dipinti nascosti di Aubusson da Ghiggini. Un’inedita mostra presenta preziosi manufatti realizzati da artigiani specializzati di un piccolo paese nascosto nella campagna francese

Carnago - La sacra manodopera del gommista artista. L’opera di Riccardo Del Vecchio in mostra all’ex chiesa di San Rocco.

Busto Garolfo - Quattro artisti di Busto Garolfo si mettono in mostra. Contrasti di d’arte, luce, colore e spazio a Villa Brentano nell’esposizione organizzata dalla Pro Loco con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate

Carnago – Dal 22 aprile al 30 aprile l’associazione Baco (Benessere Arte Cultura Olistica) presenta la prima personale del giovane artista carnaghese Riccardo Del Vecchio, dal titolo La manodopera è sacra, nella chiesa di San Rocco di Carnago, a cura di Riccardo Del Vecchio e Sara Selvaggi.