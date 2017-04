Al parco si crea e si gioca

Tempo libero generica

Appuntamento per i più piccoli a Villa Panza con Bim, Bum, Bart. Lunedì primo maggio infatti, si terrà una visita multi-sensoriale per esplorare anche gli angoli più nascosti del parco. Inoltre, con il materiale di riciclo, elementi naturali e tanta fantasia sarà possibile realizzare un’installazione per il giardino di Villa Panza.

Il laboratorio è adatto per i bambini dai 4 ai 12 anni ed è della durata di due ore. Il percorso iniziale sarà dedicato alla scoperta ed alla visita del parco della villa e delle installazioni di “Art in nature”. Durante la fase laboratoriale poi, ogni bimbo realizzerà la propria sagoma del colore che più lo rappresenta per comporre una grande installazione collettiva che verrà fotografata dal primo piano della villa.

COSTI

€ 10 a bimbo (€ 5 iscritti fai)

€ 5 adulti accompagnatori (gratuito adulti accompagnatori iscritti Fai)

INFO E PRENOTAZIONI faibiumo@fondoambiente.it – 0332283960