Al processo Lidia Macchi sfileranno i ragazzi degli anni 80

Lidia Macchi, 21 anni, studentessa di Giurisprudenza.

Una valanga di testimoni e consulenti, a occhio almeno 300 persone, parteciperà al processo che si aprirà il 12 aprile contro Stefano Binda, l’uomo accusato di aver violentato e ucciso Lidia Macchi. La corte d’assise di Varese si troverà subito di fronte a un primo problema: quello di valutare l’ammissibilità di tutti questi testimoni. Le liste presentate dagli avvocati hanno numeri ingenti. Sono 283 le persone indicate dalla parte civile della famiglia Macchi, tra operanti delle forze dell’ordine e consulenti tecnici, 99 quelle della difesa di Binda (Avvocati Sergio Martelli e Patrizia Esposito) e 86 quelli del pubblico ministero Gemma Gualdi. Diversi nomi, nelle liste dei testi, si ripetono, quindi per avere il numero complessivo non si possono sommare queste cifre.

Tra le persone citate poliziotti, medici, genetisti, biologi. Una parte sarà dedicata alla perizia grafologica su quella che l’accusa considera la prova regina e cioè la poesia “In morte di un’amica” che sarebbe stata scritta da Stefano Binda (descriverebbe la scena del delitto). La parte civile (avvocato Daniele Pizzi) ha citato anche gli investigatori dell’epoca. Inoltre, come hanno fatto anche accusa e difesa, ha cercato di rintracciare più persone possibile tra quelle che nel gennaio del 1987 si trovavano alla gita di Comunione e liberazione, a Pragelato, dove Binda afferma di essere stato il giorno della morte della ragazza (5 gennaio 1987).

(L’imputato, Stefano Binda, arrestato il 15 gennaio del 2016)

L’avvocato Daniele Pizzi ha indicato, come teste, anche il giudice che distrusse i vetrini con le tracce di dna dell’assassino. I reperti erano stati salvati dal medico legale dell’epoca (a sua volta chiamato a testimoniare, Mario Tavani). La famiglia Macchi vorrebbe chiarire una volta per tutte come maturò la distruzione fortuita di quelle prove, anche se il gip Ottavio D’Agostino, allora responsabile, ha già dichiarato che rispose a una richiesta delle cancellerie: gli presentarono un elenco solo numerico dei reperti e, dunque, non essendoci indagati nel fascicolo in quel momento non vi era l’obbligo della conservazione.

Tra le testimonianze richieste vi saranno anche quelle legate a tutti coloro i quali si trovavano nei luoghi dove Lidia sarebbe passata la notte in cui morì: dalle conoscenti, che la videro in stazione a guardare gli orari dei treni, fino a chi era presente quella sera all’ospedale di Cittiglio (dove Lidia andò a trovare un’amica). Sarà chiamato in aula anche l’uomo che all’epoca venne sospettato, il prete don Antonio Costabile, successivamente scagionato, la cui posizione è definitivamente chiusa.

Di certo, scorrendo gli elenchi emerge come il processo darà alla città un incredibile racconto collettivo di una generazione di ragazzi che vissero l’esperienza del movimento di Comunione e liberazione e che oggi sono padri e madri di famiglia. Ognuno di loro sarà chiamato a ricordare un particolare, una frase, un momento passato con Lidia o con Stefano Binda. Varese farà i conti con la più brutta delle storie.