Al sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini il premio Unesco per la pace

È il sindaco di Lampedusa Giuseppina Nicolini ad essere stata insignita del premio per la pace attribuito dalla giuria del Premio Houphouet-Boigny per la ricerca della pace. Con lei, premiata anche la Ong francese SOS Méditerranée per aver salvato la vita a numerosi rifugiati e migranti e averli accolti con dignità.

Nell motivazioni si legge: “Da quando è stata eletta sindaco nel 2012, Nicolini si è distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante nella gestione della crisi dei rifugiati e della loro integrazione dopo l’arrivo di migliaia di rifugiati sulle coste di Lampedusa e altrove in Italia”.

Il Premio è nato nel 1989 ed è un riconoscimento per tutte le persone, istituzioni od organizzazioni che si sono distinte per la ricerca della pace. Sono stati premiati tra gli altri François Hollande, Nelson Mandela, Shimon Peres e Yasser Arafat.

Giusi Nicolini ha commentato così: “Questo premio è un grande onore per me, per Lampedusa e per i lampedusani. Ma soprattutto è un tributo alla memoria delle tante vittime della tratta di esseri umani nel Mediterraneo – ha detto -. Dedico questo premio a chi non ce l’ha fatta ad attraversare il mare a Gabriele Del Grande, il giornalista e blogger prigioniero in Turchia, che per primo si è occupato dei morti nel Mediterraneo”.