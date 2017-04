Al Teatro Sociale lo spettacolo che ricorda Mia Martini

Gallarate

Giovedì 20 aprile, al Teatro Sociale di Busto Arsizio, Erika Urban rende omaggio a Mia Martini, attraverso le parole di Aldo Nove e la regia di Michele De Vita Conti, con “Ultima notte Mia”.

Domenica Berté, in arte e per tutti Mia Martini, avrebbe dovuto compiere settant’anni questo settembre. Ma scelse di spegnersi nel maggio del 1995, a pochi chilometri da qui, fiaccata dall’ignoranza e dalle maldicenze di molti colleghi e membri del nostro show-business, evidentemente troppo piccolo per la portata del suo talento.

L’unicità della sua voce e l’intensità dei suoi brani hanno poi ricevuto il giusto tributo, ma anche la sua umanità e la sua vicenda di donna meritavano di passare alla storia. Ecco perché, nel 2013, Aldo Nove le diede voce attraverso “Mi chiamo…”, un romanzo-missiva scritto in prima persona, dove la cantante racconta la propria vita e i suoi ultimi angoscianti momenti.

Un monologo scabro e poetico al tempo stesso, a tratti sognante e a tratti disperato, che la regia di Michele De Vita Conti ha trasformato in un’appassionata pièce per la voce e il volto di Erika Urban, magnetica e vibrante interprete della fragilità e della forza di Mimì, dei suoi bei ricordi d’infanzia e dell’angoscia generata dalla gelosia altrui, dei disagi vissuti in famiglia e dell’amore per la musica.

Un letto al centro del palco e poco altro, se non qualche gioco di luce, sono lo scarno contorno che serve all’attrice veneziana per calarsi nel cuore di quella terribile ultima notte e farsi Mia. E per guidare lo spettatore alla riscoperta di una stella tanto luminosa quanto travagliata, che nonostante la cattiveria di molti ha saputo legare il proprio nome, quel nome che nessuno voleva pronunciare, alla storia della nostra Musica, la sua.

Per chiudere la serata, allora, come in una sorta di ideale “secondo atto”, Anna De Bernardi e Antonio Costa Barbé si sono assunti l’onore e l’onere di dedicare un piccolo omaggio in musica alla Mimì cantante, tramite un brano inedito che fu scritto proprio per lei e una manciata dei suoi successi più intensi. Perché la bellezza è la risposta migliore a qualsiasi cattiveria.

Ultima notte Mia. Mia Martini. Una vita

con Erika Urban

tratto da “Mi chiamo…” di Aldo Nove, per la regia di Michele De Vita Conti

giovedì 20 aprile, h.21,00 – ingresso 15 euro

Busto Arsizio, Teatro Sociale “Delia Cajelli”, via Dante 20

Info: 0331.679000 – www.teatrosociale.it

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.ticketone.it oppure presso il Bistrot del Teatro Sociale, in Piazza Plebiscito 8 (lun-sab dalle 16 alle 19) o ancora presso la libreria UBIK di Piazza San Giovanni 5