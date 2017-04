Al via “Sistema Olona”, il progetto che protegge il fiume

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

Sarà presentato oggi pomeriggio a Vedano Olona, nel corso di una conferenza in programma alle 17 a Villa Aliverti, il progetto “Sistema Olona, la Biodiversità che corre”.

L’iniziativa, promossa da Istituto Oikos Onlus e finanziata da Fondazione Cariplo, mira a proteggere le zone umide lungo il corso del fiume e a risolvere le interruzioni provocate nei “corridoi ecologici” dalle grandi infrastrutture presenti in provincia.

Il bacino dell’Olona infatti ha risentito molto dell’attività dell’uomo, in particolare della crescita edilizia e delle industrie che hanno causato la frammentazione degli habitat naturali e l’impoverimento di flora e fauna.

L’obiettivo di Oikos è proteggere e riqualificare questi territori fragili con interventi volti a migliorare la gestione ambientale di un’area molto vasta, che va dal confine svizzero fino alla provincia di Milano.

Nei 19 interventi previsti, su 16 comuni appartenenti alla rete provinciale, uno dei più importanti riguarda il tratto di fiume compreso nel Plis Parco Medio Olona, nel comune di Fagnano Olona.

In quest’area si è creata spontaneamente una zona umida di 12 ettari a causa dell’innalzarsi della falda acquifera. Nel 2015 è stata identificata come Area di Rilevanza Erpetologica Regionale per la presenza di 9 specie di anfibi, 6 di rettili, 120 specie di uccelli e ben 221 specie vegetali. In questa zona lo scopo dei lavori è proteggere le biodiversità, risolvere i problemi di allagamento, riqualificare i corsi d’acqua e prendere misure di sicurezza per l’attraversamento dei quadrupedi lungo i corridoi ecologici.

Tra i partner che partecipano all’iniziativa ci sono Legambiente Lombardia, PLIS Valle del Lanza, Comune di Vedano Olona, PLIS Rile Tenore Olona, Parco del Medio Olona, Comune di Locate Varesino, Parco Bosco del Rugareto e Comune di Gerenzano.

Tra i sostenitori del progetto figurano, oltre a Fondazione Cariplo, l’Università dell’Insubria, Ferrovie Nord e il Parco dei Mughetti. Inoltre il progetto può contare sul supporto tecnico di Idrogea Servizi s.r.l., Studio Tu.G.A. e Studio F.A. Natura.

L’iniziativa prevede inoltre il coinvolgimento attivo dei cittadini. Saranno presentati corsi e laboratori per amministrazioni, studenti e Guardie ecologiche volontarie.

L’obiettivo è quello di avviare un cambiamento ambientale partecipato e condiviso, in cui i cittadini possano essere protagonisti.

Interverranno alla conferenza Cristiano Citterio, sindaco di Vedano Olona; Martina Spada, Istituto Oikos; Barbara Raimondi, Idrogea Servizi; Emanuele Poretti, sindaco di Castiglione Olona e rappresentante del Plis Rile Tenore Olona; Simone Carriero, di Ferrovie Nord e Marzio Marzorati, di Legambiente Lombardia.