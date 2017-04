Albero e rami rischiano di \"bloccare\" il Lura: ci pensa la protezione civile

“Gli attivisti del gruppo di protezione civile si sono da tempo guadagnati il titolo di angeli custodi del torrente Lura e anche quest’ultimo intervento realizzato a cavallo del ponte e delle festività con professionalità e tempestività dimostra la loro attenzione e disponibilità. Un grazie dall’intera città è doveroso per aver evitato un possibile blocco alla circolazione dell’acqua ma anche per mettere in sicurezza il verde”.

Così l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone commenta l’intervento realizzato dal gruppo comunale di protezione civile dalle 8 alle 12 di questa mattina. Malgrado il cielo grigio e la giornata decisamente autunnale i volontari con le tute gialle e tutti i dispositivi di protezione personale del caso si sono ritrovati alle 8 nella zona di via Marx per eliminare l’albero caduto probabilmente a causa del vento che settimana scorsa ha spazzato la città. A rendere più complessa la situazione la presenza anche di diversi rami. Il groviglio verde rischiava davvero di bloccare l’acqua del torrente.

I volontari hanno lavorato direttamente nel letto del Lura. Ad effettuare un sopralluogo anche l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone che ha voluto vedere di persona la situazione e come detto ringraziare i volontari.