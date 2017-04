Alfio Plebani e le sue liste civiche si presentano in Villa Truffini

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Alfio Plebani e le sue liste civiche, “Innovazione Civica” e “Energia e Futuro”, si presentano in Villa Truffini. Appuntamento alle 21 di lunedì 10 aprile, quando il candidato sindaco presenterà il programma elettorale e le persone che lo sostengono in vista delle elezioni amministrative dell’11 giugno.

«Le due liste civiche si sono costituite in occasione delle prossime elezioni comunali su iniziativa di un gruppo di persone che, impegnandosi per la prima volta in politica da indipendenti, hanno insieme condiviso la candidatura alla carica di sindaco di Alfio Plebani e preparato il programma amministrativo che sarà illustrato nei suoi contenuti incontrando i cittadini nei diversi quartieri della città» si legge nella presentazione del candidato.