Alitalia al voto: i lavoratori decidono sull’accordo

Nuova livrea di Alitalia: foto di Marco Bianchi

Si chiude oggi, lunedì 24 aprile, alle 16 il referendum tra i lavoratori di Alitalia. I dipendenti della compagnia tricolore sono chiamati a esprimersi sull’intesa tra azienda e sindacati per il futuro della compagnia.L’affluenza è stata molto alta già domenica: alle urne nella giornata festiva si è recato il 71% dei lavoratori (circa 12.500) che hanno diritto di voto.

(foto: Marco Bianchi)

Piloti, assistenti di volo, amministrativi e tecnici sono chiamati a esprimersi (nove i seggi, tra Milano e Roma) sull’intesa siglata tra azienda e sindacati il 14 aprile 2017. L’accordo prevede per il personale di terra 980 esuberi “tecnici”: dopo due anni di cassa integrazione straordinaria con l’80% della retribuzione, i licenziati potranno essere riassorbiti dall’azienda oppure potranno usare due anni di indennità di disoccupazione. Per il personale di volo - piloti e assistenti di volo – è invece previsto un taglio degli stipendi dell’8% e una riduzione dei riposi annuali, che passerebbero da 120 a 108 giornate. E non a caso proprio tra il personale di volo c’è lo zoccolo duro del No.

Cosa succederà da oggi in avanti? Nel caso vincano i no, il Cda si riunirebbe martedì 25 aprile, per dare il via alla procedura di amministrazione straordinaria, con il successivo commissariamento. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, che sta seguendo la trattativa, dice che è «concretissimo» il rischio di una liquidazione della compagnia.

Se invece vincerà il sì, il Cda si riunirà mercoledì per dare il primo via libera alla ricapitalizzazione, dal valore di 2 miliardi, ottenuti in cambio della (relativa) cura dimagrante e dei sacrifici chiesti a piloti e assistenti di volo. La ricapitalizzazione coinvolge gli attuali azionisti, a partire dunque dai maggioritari Etihad, Unicredit e Intesa SanPaolo.