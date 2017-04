Alla Pro Patria torna il sorriso: 2-0 al Cavenago Fanfulla

Varie tigrotti

Torna al successo la Pro Patria battendo 2-0 il Cavenago Fanfulla. Bastano le reti di Santic al 40’ del primo tempo e di Disabato al 48’ della ripresa ai tigrotti per ritrovare i tre punti in classifica, utili per sperare di recuperare qualche posizione in classifica in vista dei playoff. Non ancora la migliore Pro Patria, ma quanto meno i tigrotti non subiscono reti, anche grazie a una bella prestazione di Monzani. Un risultato che però può portare fiducia per lo scontro d’alta classifica di settimana prossima a Crema contro la Pergolettese.

FISCHIO D’INIZIO – Dopo oltre un mese di astinenza, la Pro Patria deve ritrovare la vittoria per dare un senso al finale di stagione regolare prima dei playoff. Allo “Speroni” arriva Cavenago Fanfulla ultimo in classifica, ma che ha vinto 3-1 il recupero contro il Pontisola e spera ancora di evitare la retrocessione diretta. Mister Roberto Bonazzi ritrova capitan Mario Santana e lo schiera in attacco al fianco di Bortoluz. Per gli ospiti 4-4-2 con Capelli e Spiranelli in attacco. Quindici circa i tifosi giunti da Lodi.

IL PRIMO TEMPO – La gara è vivace sin dai primi minuti, con il Fanfulla che attacca e si scopre. La prima occasione da gol arriva al 13’ ed è di marca ospite, con Spiranelli che da sinistra colpisce il palo con un diagonale potente. Al 19’ la Pro Patria pareggia il conto dei legni con Ferraro, che su azione d’angolo di testa colpisce la traversa. Passata la metà del primo tempo, esce finalmente di carattere e tecnica la squadra di Bonazzi: al 27’ Santic in diagonale impegna Guerci alla parata a terra, ma il portiere ospite si supera pochi secondi dopo sul colpo di testa di Bortoluz, negando il vantaggio ai tigrotti. Vantaggio che arriva al 40’: corner dalla destra, la palla vaga in area e Santic è il più lesto a depositare in rete. Il tempo si chiude con una punizione di Alvitrez dai 20 metri che passa di un metro sopra la traversa.

LA RIPRESA – Inizia meglio il Fanfulla, che prova a rimettere in parità la sfida. Monzani al 7’ è molto bravo a fermare con un’uscita bassa Baone lanciato a rete. Il mister del Fanfulla prova ad alzare il baricentro della sua squadra inserendo l’ex Artaria e al 19’ dai suoi piedi passa un’azione pericolosa: lancio in area, Artaria sbaglia lo stop, la palla arriva a Capelli che calcia alto sull’uscita di Monzani. Al 25’ si rivede la Pro Patria con una bella azione, ma Guerci è bravo a respingere di piede il rasoterra di Disabato, poi Piras manda alto sulla ribattuta. Brividi al 43’, quando Artaria su punizione impegna severamente Monzani che devia sulla traversa la battuta dai 25 metri. Nel recupero però i biancoblu blindano la vittoria: è il 48′ quando Gherardi va via a tutti e serve a Disabato un pallone che deve solo essere spinto in rete per il 2-0 che chiude la contesa.

TABELLINO

Pro Patria – Cavenago Fanfulla 2-0 (1-0)

Marcatori: al 40’ pt Santic (PP), al 48’ st Disabato (PP).

Pro Patria (3-5-2): Monzani; Garbini, Colombo, Ferraro; Piras, Pedone (dal 13’ st Arrigoni), Disabato, Santic, Barzaghi; Santana, Bortoluz (dal 30’ st Gherardi). A disposizione: Gionta, Angioletti, Scuderi, De Vincenzi, Scanu, Triveri, Casiraghi. All.: Bonazzi.

Cavenago Fanfulla (4-4-2): Guerci; Di Cesare, Anelli, Boi, Antwi; Baone, Ferrari (dal 15’ st Artaria), Alvitrez, Achenza (dal 32’ st Ouarrad); Capelli, Spiranelli (dal 40’ st Forbiti). A disposizione: Crivelli, Mazzucchi, Pirona, Arfani, Odi, D’Errico. All.: Solimeno.

Arbitro: sig. Gobbato del Basso Friuli (Lamannis e Valeri).

Note: giornata variabile, terreno in discrete condizioni; Calci d’angolo 7-4; Ammoniti: Santic, Bortoluz per la Pro Patria; Forbiti per il Cavenago Fanfulla. Recupero: 1’ + 3’.