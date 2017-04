Mauro Porcini

Alla Varese Design week è la giornata della creatività varesina nel mondo: due appuntamenti con un “varesino all’estero” di grande levatura affronteranno in che modo si esprime “l’esportazione del bello” locale. Protagonista assoluto della giornata sarà Mauro Porcini, varesino, Chief design officer di PepsiCo.

Eletto tra i personaggi più illustri appartenenti alla Comunità di Talenti Italiani Residenti all’Estero.

Nel 2016 la Camera di Commercio Italia America gli ha riconosciuto il Business and Culture Award, un premio che ogni anno viene assegnato ​ad un italiano che si sia distinto in modo straordinario in America a livello culturale e professionale Nel 2015 “Il Giornale” lo ha nominato come “Uno dei 10 Italiani che cambieranno il mondo” mentre GQ Italia lo ha inserito nella lista dei “30 Uomini più eleganti del 2015”.

Il primo incontro con lui sarà al salone Estense, alle 18: nell’ambito della settimana varesina del design Porcini sarà protagonista di un incontro dal titolo “Il potere del design nell’economia mondiale”. Partendo dal tema affrontato al World Business Forum di Sydney nel maggio 2016. Un buffet offerto da pasticceria Pirola lo concluderà poi nel modo più varesino possibile.

Alle 20 invece, alla sede di Varesevive, Porcini sarà ospitato per ricevere il primo “ Varesevive Award “ per la creatività: riconoscimento rivolto a coloro che, appartenenti al nostro territorio, si sono distinti sulla scena internazionale per cultura e professionalità.

Durante la serata di gala, che è ad inviti e prevede una cena ad opera di Costantino di Claudio, chef della notissima Osteria del Sass di Besozzo, Porcini sarà intervistato da Nicoletta Romano, direttore di Living is Life.