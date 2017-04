“Allenamento in alta quota”, se ne parla a Gavirate

andrea macchi alp de geants corsa montagna

Serata dedicata a un approfondimento sull’allenamento in alta quota, in quel di Gavirate. L’appuntamento è per giovedì 27 aprile dalle 20,45 nella Sala Consiliare di via De Ambrosis (nei pressi del Municipio) ed è organizzato dall’Atletica Gavirate del presidente Carmine Pirrella.

Tre i relatori chiamati a intervenire: il dottor Luigi Vanoni, il professor Silvano Danzi e l’atleta Andrea Macchi (nella foto).

Vanoni, medico con un master internazionale in medicina di montagna, osteopata e collaboratore con un pilota che ha partecipato all’ultima “Dakar”, introdurrà l’argomento “alta quota” parlando di classificazione, caratteristiche ambientali, aspetti fisiologici, patologie, adattamenti e acclimatamento. Poi, sempre Vanoni, parlerà dell’allenamento in montagna per il miglioramento delle prestazioni a bassa quota e delle caratteristiche (ambientali, fisiologiche e pratiche) per ottenere il massimo beneficio dal lavoro in altura.

Danzi, ex tecnico della Nazionale e DT del college del mezzofondo dell’Uninsubria, illustrerà invece i principi metodologici dell’allenamento del mezzofondo di altura.

Macchi infine, specialista dei Trail di livello europeo, tesserato per l’Atletica Gavirate e supportato dal gruppo Eolo, racconterà le sue esperienze e le sue preparazioni per affrontare una gestione della corsa in altura e Trail.