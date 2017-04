All’ex libreria Veroni nasce lo spazio “Substrato”

I luoghi visiiati dal 141Tour nella tappa di Jerago con Orago il 27 giugno 2015

Una nuova realtà artistica per Varese, uno spazio creativo ricavato da una libreria storica di Varese dismessa, che ospiterà mostre, concerti e tanto altro. Si tratta di Substrato nato dall’associazione Wg Art, che ha aperto i battenti domenica 9 aprile, in Via Robbioni, a due passi dal Comune di Varese, dove una volta si trovavano i locali della libreria Veroni. Si tratta di un gruppo di lavoro di volontariato e all’inaugurazione hanno partecipato anche diversi esponenti politici del territorio. Qui la pagina Facebook.

Wg Art è un’associazione che con l’aiuto di contributi volontari e di giovani creativi rende possibile il riuso di questo spazio a scopo culturale e sociale. Questo è un primo esempio che verrà riproposto per altri immobili degradati del centro cittadino, garantiscono i rappresentanti dell’associazione.