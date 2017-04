Allo Spazio Lavit le opere di Mauro Pipani

pittori, quadri, dipinti, sculture

La Spazio Lavit ospita Eterea la personale di Mauro Pipani, curata da Camilla Boemio, dal 29 aprile al 20 Maggio 2017, che presenta i lavori realizzati dal 2015 fino ad oggi.

La mostra attraverso le installazioni, i disegni, le latte liquide, esplora una narrazione site-specific nella quale prendono forma sia lavori noti dell’artista, che ulteriori appositamente realizzati per la galleria. Una mappatura del paesaggio segnata e attraversata da stratificazioni di garze e carte usate, di colori sporchi diafani nei quali il quotidiano viene magistralmente ridisegnato, per diventare altro. Eterea è uno spazio mentale estetico, riportato sulla tela, nel quale possiamo intravvedere e sentire il diramarsi di nuovi racconti.

Come introduce la Boemio: ” Pipani non cerca di offrire dichiarazioni radicali; piuttosto, come si esegue nelle sue composizioni espande un sottile ‘romanticismo non nostalgico sempre sul confine dell’abbandono’, nel quale la comprensione dei particolari, dei frammenti e dei paesaggi della vita quotidiana generano una visione del momento, alternando atmosfere immaginifiche a trasposizioni del sublime. Da forma ad un complesso intreccio di sentimento, percezione e comprensione nei quali si dirama il significato. La loro gamma, poi, è composta dalla coscienza, in quanto si posa sui fatti tangibili del mondo, si fonde ai materiali, ai colori, che incontra trasformando ciò che vede. ”

Nel periodo della mostra verrà presentato, anche, il libro d’arte dal titolo “Al porto del paese c’era un pesce grigio”; composto da trentasette copie firmate che contengono ognuna un opera di 25×30 cm con un testo di Francesca Battistini ed una presentazione di Maria Elena Danelli che introduce alla poetica dell’artista. Il libro d’arte è realizzato da edizioni GaEle .

La mostra Eterea sarà accompagnata da un catalogo bilingue, italiano e inglese, a cura di Camilla Boemio. Il volume, raccoglierà testi, approfondimenti ed una conversazione con l’artista realizzata da Camilla Boemio.

Il programma è stato delineato in vari appuntamenti di cui una seconda opening sabato 6 Maggio durante la quale Camilla Boemio presenterà il progetto, e guiderà la conversazione con l’artista Mauro Pipani.

Eterea_Mauro Pipani

A cura di Camilla Boemio

29 aprile – 20 Maggio 2017

Spazio Lavit, Via Uberti 42, 21100 Varese (VA)

Giorni e orari di apertura: da martedì a sabato 17 – 19.30

www.spaziolavit.com