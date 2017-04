Altre due associazioni sostengono il progetto pro Amatrice

L'Associazione Genitori ad Amatrice per consegnare i materiali raccolti per il terremoto

Lo scorso 18 marzo è stato presentato alla città il progetto per il sostegno di “Casa Futuro” un’importante progetto per realizzare una struttura destinata all’accoglienza, allo sport, alla cultura per i giovani di Amatrice. All’interno della struttura sorgerà anche un Centro di Formazione Professionale.

Un progetto della Caritas della Diocesi di Rieti.

28 realtà cittadine tra Associazioni, Enti, Parrocchie e Consiglieri Comunali di Gavirate hanno deciso di lavorare, assieme, per sostenere questo straordinario progetto.

«Ora siamo in 30 – dice con soddisfazione Gianni Lucchina, coordinatore del progetto – Con vivo piacere comunichiamo che, grazie all’impegno di tutti oggi possiamo contare anche sulla partecipazione dell’Associazione Culturale Music Secrets e l’Associazione Culturale Sarisc. Un’importante partecipazione soprattutto perché è pervenuta spontaneamente e grazie alla sollecitazione dei cittadini. Quindi questa scelta evidenzia come la solidarietà, il volontariato sia più diffuso tra i giovani di quanto noi pensiamo»

«Un progetto che farà del bene ai giovani di Accumoli ed Amatrice, ma anche, e soprattutto, farà bene a noi», conclude Lucchina.