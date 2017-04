Amministrative, si delinea uno scenario con 5 candidati sindaco

foto di Legnano

Si va a delineare in maniera sempre più chiara il quadro delle candidature a sindaco e delle liste che li appoggiano per la corsa a Palazzo Malinverni. La città di Legnano torna al voto per eleggere il primo cittadino e lo scorso weekend sono scesi ufficialmente in campo anche i big che affronteranno la strada verso le urne dell’11 giugno.

Galleria fotografica Legnano, Elezioni Amministrative 2017 4 di 4

Il leghista Gianbattista Fratus ci riprova (5 anni fa perse con la Lega Nord) e rappresenterà la coalizione del centrodestra con l’appoggio, oltre della Lega Nord, anche di Forza Italia, Fratelli d’Italia e le civiche Legnano Futura di Stefano Quaglia e una lista capitanata da Tiziana Colombo (entrambi fuoriusciti dalla maggioranza di centrosinistra durante i cinque anni di mandato centinaio).

Alberto Centinaio, sindaco uscente, cerca la riconferma per il secondo mandato. Appoggiato da Pd, Insieme per Legnano, Italia dei Valori, Noi per la Lombardia, Più Legnano e Partito Socialista si è presentato con la forza di cinque anni di governo della città nella sala di via Marconi.

La vera incognita è il Movimento 5 Stelle che candida il giovanissimo Andrea Grattarola dopo la scelta di Riccardo Olgiati di non ripresentarsi dopo 5 anni di consiglio comunale. Cinque anni fa ci fu uno dei primi exploit degli uomini di Grillo che elessero due consiglieri comunali.

Lo scenario dei candidati sindaco di completa con Luciano Guidi, consigliere comunale e della città metropolitana, che si candida con Alternativa Popolare (gli ex-Ncd/Udc), il Movimento Per Legnano fondato dalla senatrice Laura Bignami e rappresentato in città dall’ex-5 Stelle Daniele Berti che candida la dirigente scolastica Ornella Ferrario.