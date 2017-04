Amsc, i sindacati: “No alla svendita del settore trasporto”

stazione fs gallarate rfi autobus pullman amsc

Le segreterie di Cisl e Uil hanno diramato la comunicazione inviata al sindaco di Gallarate Cassani, al vicesindaco Carù e ai vertici di Amsc, relativa alla situazione del comparto Trasporti dell’azienda comunale gallaratese. Riceviamo e pubblichiamo

Dalla riunione tenutasi in comune in data 15/03/2017 dove presiedevano per il comune il vice sindaco Carù Moreno e il segretario generale Nobile Riccardo, per l’azienda Amsc trasporti le RSU Asciutto Nicola (Cisl), Pavia Antonio (Adl), il segretario della Uil trasporti Palluotto Aldo e il coordinatore provinciale Dell’Omo Stefano (Adl), abbiamo preso atto della decisione del comune di cedere il ramo d’azienda dei trasporti vista la pessima situazione finanziaria in cui versa l’azienda stessa. Come segreterie e come lavoratori non possiamo fare altro che essere in totale disaccordo con tale vostra scelta.

Con una gara di bacino ormai alle porte, non capiamo il motivo di una tale decisione che comporterebbe una svendita del settore al miglior offerente.

Da troppi anni il servizio pubblico di Gallarate è stato soggetto ai capricci del politico di turno, che in nome di un presunto taglio dei costi, ha portato al degrado del settore:

• i tagli sul personale non permettono alcun tipo di controllo sull’utenza

• la riduzione delle linee ha reso il servizio poco appetibile

• il personale viaggiante lavora senza alcuna sicurezza.

La mancata stesura dei verbali di contestazione che non viene fatta ormai da anni, ha prodotto una percentuale enorme di passeggeri non paganti, che viaggiano sulle spalle del comune.

Da parte nostra siamo stati sempre propositivi, cercando di fare gli interessi dell’azienda, in ogni modo, ma i nostri suggerimenti da lavoratori, non hanno mai avuto alcun riscontro.

Dalla campagna elettorale da voi portata avanti, pensavamo avreste preso le distanze dalle scelte prese dalle precedenti amministrazioni, le quali hanno portato ad uno smantellamento quasi totale di Amsc.

Di fatto, state seguendo un copione già scritto da altri.

Vi annunciamo fin da ora che attueremo qualsiasi tipo di iniziativa consentita dalla legge, al fine di rendere palese il nostro totale dissenso sulla strada da voi intrapresa.

Distinti saluti

Le segreterie provinciali FIT CISL, FIT UIL