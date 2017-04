Anche Econord fra le aziende colpite dai criminali dei rifiuti

Foto varie

C’era anche Econord fra le aziende che un’associazione a delinquere sarda colpiva per favorire una società creata ad hoc per lucrare sulla raccolta dei rifiuti.

Un sodalizio criminale messo a tacere dai carabinieri del Noe, il nucleo operativo ecologico di Cagliari e dai colleghi della compagnia di Tonara.

La notizia, pubblicata ieri dal quotidiano La nuova Sardegna, riguarda un gruppo di criminali con collegamenti camorristici accusati di agire seguendo due regole: creare apposite realtà impegnate nella raccolta e smaltimento rifiuti, e colpire senza pietà i concorrenti.

Tra questi anche l’azienda Econord, con sede a Varese – ma attiva in numerose province lombarde – che si è vista bruciare nel giro degli anni diversi mezzi.

Le indagini sono cominciate dopo un primo attentato incendiario nel 2010, solo l’inizio di una scia di atti violenti e attentati incendiari a mezzi e compattatori, in tutto 8.

All’azienda che faceva capo al gruppo finito in manette – tre gli arresti più una serie di denunce – sono contestati avariati reati ambientali, oltre al traffico di rifiuti: “i carabinieri del Noe hanno scoperto rifiuti speciali e pericolosi e non sepolti in un terreno di circa 300 metri quadri a Santulussurgiu utilizzati dalla ditta”, si legge nell’articolo del quotidiano sardo.