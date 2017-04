Anche gli studenti dello Stein per aiutare Accumuli e Amatrice

La consegna degli aiuti ad Accumoli

«Con vivo piacere comunichiamo che, grazie all’impegno ed alla sollecitazione di diversi studenti oggi possiamo contare anche sulla partecipazione dell’Isis E. Stein di Gavirate».

Gianni Lucchina, presidente del comitato organizzatore annuncia l’adesione dell’importante realtà di Gavirate che si unisce alle altre che in questi giorni stanno prodigandosi per dare un aiuto alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto.

Gavirate si è sempre distinta per la sua sensibilità e solidarietà verso le persone colpite da eventi atmosferici eccezionali: basti ricordare la mobilitazione per il terremoto del Friuli e l’ospitalità che, grazie a numerose famiglie Gaviratesi, si è riusciti a garantire ai bambini di Cernobyl.

«Anche in questa occasione Gavirate – dicono dal comitato – vuole far emergere il suo spirito solidale mobilitandosi per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto.

Lo scorso 18 marzo è stato presentato alla città il progetto che intendiamo sostenere come Gaviratesi, CASA FUTURO un importante realizzazione che prevede la realizzazione di una struttura destinata alla accoglienza, allo sport, alla cultura per i giovani ed all’interno sorgerà anche un Centro di Formazione Professionale».

Si tratta di un progetto della Caritas della Diocesi di Rieti a cui 27 realtà cittadine tra Associazioni, Enti, Parrocchie e Consiglieri Comunali hanno deciso di lavorare, assieme, per sostenere questo straordinario progetto.

«Una importante partecipazione soprattutto perché è pervenuta spontaneamente e grazie alla sollecitazione degli studenti. Quindi questa scelta evidenzia come la solidarietà, il volontariato sia più diffuso tra i giovani di quanto noi pensiamo.Un progetto che farà del bene ai giovani di Accumoli ed Amatrice, ma anche, e soprattutto, farà bene a noi», concludono gli organizzatori.

Il Comitato Organizzatore composto da:

G. Lucchina; P. Cerini, V. Mastrorilli, F. Interdonato Consiglieri Comunali.

Amici di Fignano; Anpi Sez. Besozzo e Gavirate; Associazione Alpini Gavirate; Associazione con Andrea; Associazione Le Rughe; Associazione Terza Età Gaviratese; Atletica Gavirate; Avis Sezione di Gavirate; Banco di Solidarietà; Banda di Gavirate; Coro Valtinella; Fondazione D. Bernacchi Gerli Arioli; Associazione Cult. l’Immaginario; La Sportiva; Minibasket Play; Pallacanestro Femminile di Gavirate; Parrocchia di San Giovanni Evangelista Gavirate; Parrocchia San Michele Arcangelo Voltorre e Parrocchia SS. Vitale e Agricola Oltrona al Lago; Pro Loco di Gavirate; Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale di Gavirate; C.P. Gavirate Calcio; ISIS E. STEIN di Gavirate.

Informazioni utili:

La nostra e mail gavirateperaccumoliamatrice@gmail.com

Pagina Facebook: Gavirate per i Giovani di Accumoli ed Amatrice

Le coordinate bancarie per chiunque volesse contribuire:

GAVIRATE PRO SISMA c/o Assoc. L’immaginario c/c n. 2017 presso Banco BPM – Agenzia di Gavirate – Via XXV Aprile IBAN : IT67 E 05034 50250 0000 0000 2017