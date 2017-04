“Anche noi del Gap eravamo alla Milano Marathon”

foto del saronnese che non vanno in nessuna categoria

Il resoconto del Gruppo Amatori Podismo della città che ha partecipato domenica scorsa alla 17esima edizione della corsa:

Domenica 2 aprile il Gap Saronno era presente alla 17esima EA7 Milano Marathon che, come ogni anno, essendo la Maratona “di casa” attira sempre un nutrito gruppo di nostri runners; quest’anno eravamo in 25 totali, dei quali ben 6 erano al debutto su questa distanza, la Regina delle corse.

Per i debuttanti è sicuramente importante far parte di un gruppo affiatato, dal quale possono attingere consigli e sicurezza, come d’altronde per chi ha già corso varie Maratone è altrettanto stimolante condividere la gioia e la voglia di correre di chi è alla sua prima Maratona perché ci riporta indietro nel tempo e ci fa ricordare con piacere i nostri inizi.

Buona la nuova dislocazione del Marathon Village all’interno dell’ex Fiera per il ritiro, venerdì e sabato, del pettorale e del pacco gara.

Ha creato invece non pochi problemi la logistica della zona di partenza della gara, con scarse indicazioni. Inoltre per il deposito borse lo spazio era decisamente insufficiente, l’afflusso per l’entrata nelle griglie di partenza non molto chiaro e gli spogliatoi insufficienti, ma quest’ultima è quasi una regola per gare con molti partecipanti.

Comunque i Runners si adattano a tutto e una volta sulla linea di start dimenticano tutte le difficoltà e problemi precedenti e subentra concentrazione, determinazione ed allegria.

Quest’anno inoltre il pubblico che ha assistito al passaggio dei Runners, perlomeno nei punti più centrali di Milano, è stato più caloroso del solito e non ho assistito ad episodi di intolleranza, come successo negli anni scorsi, da parte degli automobilisti fermi agli incroci.

Di rilievo la prestazione di Fabio Cattaneo che ha terminato la Maratona con il tempo di 3 h 06’ 19”, arrivando 362° su 5.300 finisher. Inoltre, in 9 sono arrivati al traguardo in meno di 3 h 30’ e in 8 in meno di 4 h.

Da segnalare inoltre che 3 nostri atleti hanno corso la Staffetta con i colori dell’A.I.S.M., che è stata anche occasione per organizzare e proporre una raccolta fondi pro Sclerosi Multipla, terminata con una cifra importante. Come ha ben detto Vincenzo Nick Urso: un “sorriso allievia la fatica” e nel contempo dona speranza a chi ne ha bisogno.

Il GAP Saronno era presente anche alla 23^ Maratona di Roma, alla 15^ Tutta Dritta di Torino (km 10) e alla 11^ Maratonina di Cellatica Franciacorta dove la nostra validissima atleta Valeria Bizzozero è arrivata 1^ di categoria SF e 3^ assoluta femminile con il tempo di 1 h 29’ 41”.

Alberto Oliva.

Di seguito i nomi dei partecipanti alla varie gare:

17^ EA7 Milano Marathon

Fabio Cattaneo

Massimo Cavaleri

Anna Clerici

Angelo Frascadore

Demetrio Lanza

Francesco Licata

Roberto Medugno

Fabio Montani

Simone Mornico

Ivan Moscatelli

Alberto Oliva

Roberto Parnetti

Andrea Peloia

Marta Pigozzi

Cristian Pittoni

Marco Raimondi

Francesco Ritrovato

Roberto Riva

Fabrizio Sala

Paolo Sambrotta

Fabio Sola

Maurizio Testa

Claudio Tragella

Paolo Zanardi

Maura Zoni

Relay Marathon Milano (staffetta)

Vincenzo Urso

Andrea Parravicini

Claudia Cecchini

11^ Maratonina di Cellatica Franciacorta (BS)

Valeria Bizzozero

23^ Maratona di Roma

Mauro Falco

15^ Tutta Dritta – Torino-Nichelino – km 10

Rocco Gigante