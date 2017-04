Ancora nuvole e pioggia ma il week end sarà sotto il sole

Sacro Monte con la pioggia - foto di Andrea Plebani

Questo cielo cupo e questa pioggia dal sapore autunnale ci accompagneranno fino alla fine della settimana. Meglio mettersi il cuore in pace e guardare con speranza al week end quando il maltempo dovrebbe lasciare spazio ai raggi di sole.

Lo certifica il Centro Geofisico Prealpino nel bollettino con le previsioni del tempo: un’area depressionaria ha ormai raggiunto l’Europa meridionale e sospingerà oggi e domani correnti umide da sud ovest sulle Alpi portando maltempo diffuso. Mentre venerdì è atteso un graduale miglioramento con ingresso di vento settentrionale sul bacino padano.

Giovedì sono previste ancora molte nuvole accompagnate da rovesci e qualche temporale soprattutto nel pomeriggio. Mentre al mattino ci sarà una temporanea attenuazione delle precipitazioni e possibilità di qualche breve schiarita.

I miglioramenti sono attesi per venerdì quando è previsto un clima in parte soleggiato con residua nuvolosità irregolare accompagnata da qualche rovescio, poi schiarite via via più ampie sotto rinforzi di vento settentrionale.

Sabato 29 aprile, finalmente, è previsto il bel tempo su tutta la regione, solo pochi cumuli pomeridiani sui monti.