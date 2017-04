Andrea Biagioli trionfa al trofeo “Da Moreno – Memorial Ersilio Ferrario”

Foto varie

Andrea Bagioli (Canturino 1992) ha vinto oggi a Taino, in provincia di Varese, il 7° Trofeo Da Moreno – Memorial Ersilio Ferrario per juniores organizzato dalla Cycling Sport Promotion nell’ambito della “due Giorni Ciclistica di Taino” che tra sabato e domenica propone ben tre diverse competizioni; under 23, juniores e allievi.

Bagioli ha battuto la numerosa ed agguerrita concorrenza, composta da 154 avversari di ben 21 squadre, con uno scatto sulla salita conclusiva per Taino. Il vincitore ha preceduto tutto il gruppo di una manciata di secondi. In precedenza la gara aveva visto la bellissima azione di Marco Plebani (TeamGiorgi) e Michele Valtunini (Team Giorgi), in fuga per circa 40 chilometri.

Annullata la fuga dei due, dal gruppo sono usciti in sei prima del ricongiungimento generale, avvenuto a soli cinque chilometri dalla conclusione. Quindi lo scatto decisivo di Bagioli che ha conquistato il successo ed anche il titolo di campione

comasco.

Ordine d’arrivo

1. Andrea Bagioli (Canturino 1902) km 100,5 in 2h30’13” media km/h 40,142; 2. Francesco Carollo (Energy Team) a 2”; 3. Andrea Barbierato (Energy Team); 4. Luca Coati (Ausonia CSI Pescantina); 5. Karel Vacek (Team Giorgi) a 4”; 6. Massimo Muraro (Bustese Olonia); 7. Federico Mascheroni (Energy Team); 8. Luca Rastelli (Cremonese 1891); 9. Andrea Amboni ((Capriolo); 10. Marcello Mazzoleni (Team Lvf)