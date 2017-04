Andrea Piccolo vince la “Piccola Tre Valli”

Sono stati 129 i ragazzi categoria Allievi che hanno partecipato alla tradizionale gara valevole come seconda prova del Giro della Provincia e 3° Trofeo Veneto Banca.

A tagliare per primo il traguardo, dopo 60 chilometri di gara, Andrea Piccolo del Pedale Senaghese, secondo classificato Alessandro Baroni dell’Equipe Corbettese, terzo posto per Giacomo Villa dell’Unione Sportiva Biassono.

La gara della Società Ciclistica Alfredo Binda, la prima della stagione, è stata organizzata grazie alla Polisportiva Besanese Stefano Garzelli con il supporto de Comune di Induno Olona.

Per il 49° Giro della Provincia categoria Allievi leader della classifica con 45 punti Christian Bagatin della Società Ciclistica Orinese.

Il tracciato prevedeva un circuito iniziale di 5,8 chilometri da ripetere per tre volte; poi il gruppo ha percorso un tratto in linea di 31 chilometri circa che lo ha portato fino a Cunardo e al GPM di Bedero Valcuvia. Dopo il ritorno a Induno altre due tornate sul circuito iniziale, quindi l’arrivo in via Milano.