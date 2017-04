Angelo Palumbo “compie” 15 anni in consiglio comunale senza assenze

luoghi cronaca

«Una volta ero ricoverato in ospedale: ho firmato per uscire, per non perdermi la seduta e interrompere la serie». Angelo Palumbo – consigliere di Forza Italia – è in consiglio comunale a Cassano Magnago da tre legislature.

Giovedì 6 aprile ha festeggiato quindici anni nell’assemblea civica, senza mai un’assenza a una seduta: «Non è uno scherzo, esserci sempre». È un record di cui l’esponente di Forza Italia va molto orgoglioso. L’episodio dell’ospedale risale al 2005: «Ero in ospedale per un’operazione chirurgica alla clavicola. Per poter uscire ho dovuto firmare per prendermi la responsabilità».

Nel 2012, “festeggiati” i primi 10 anni, è stato anche eletto presidente del consiglio comunale, nella legislatura con Nicola Poliseno sindaco. E anche qui si è inventato un modo per stimolare la “fedeltà” all’assemblea civica: «Ho messo un tabellone con le presenze di tutti i consiglieri, che segnala con il pallino rosso le assenze. È servito perchè le assenze si sono dimezzate dal 2012 ad oggi». Anche se – aggiunge subito – «quello uscente è stato un consiglio molto presente in tutti i cinque anni».