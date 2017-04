Angera pronta alla stagione, apre il punto info turistiche all’imbarcadero

punto turistico angera

Dal 15 Aprile al 30 Settembre riapre il punto informazioni comunale nei pressi dell’imbarcadero di Angera.

«Abbiamo lasciato alle spalle una stagione turistica che ha registrato un notevole afflusso di visitatori, oltre 3.600 per il periodo estivo, complice la nuova posizione strategica» dichiara Valeria Baietti , assessore alla Cultura e al Turismo di Angera. «Per questo si è deciso di ampliare l’orario di apertura dell’ufficio rispetto all’anno scorso, per offrire un servizio di accoglienza ai turisti ancora più completo». Lo sportello sarà infatti aperto cinque giorni la settimana dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 il martedì, il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica.

«Noi vogliamo che tutti i visitatori che arrivano ad Angera – che sia per una settimana, pochi giorni o per un’ora – si sentano accolti, a proprio agio e che abbiano voglia di tornare» prosegue Valeria Baietti. «Da quest’anno non solo continueremo a fornire tutte le informazioni e l’assistenza che i turisti ci richiedono, ma l’ufficio sarà anche sede decentrata dell’Autorità di Bacino. Non solo, con il Comune di Ranco abbiamo avviato una più stretta collaborazione per la condivisione dei servizi turistici, nell’ottica di una valorizzazione e promozione del territorio a più ampio raggio. Questo è solo l’inizio di un lungo percorso volto a rilanciare Angera e il Basso Verbano come località turistica e per il quale ci auguriamo di poter contare sulla partecipazione attiva da parte di tutti gli operatori turistici, commerciali e delle strutture ricettive del nostro territorio».

«Sabato mattina alle ore 11, in occasione dell’apertura dell’ufficio, inaugureremo la colonnina a energia solare per la ricarica di cellulari e tablet donata dal Rotary di Sesto Calende-Angera a cui va il nostro più grande ringraziamento». Per tutte le iniziative in programma quest’anno si può visitare il portale culturale turistico www.angera.it.