Annibale Vanetti e Jano Sicura in mostra al Castello

Nell’ambito della rassegna “le Stanze dell’Arte” organizzate da Legnano cultura presso la Pinacoteca viscontea del Castello di Legnano, dal 6 maggio al 24 settembre 2017 è inserita l’esposizione artistica “Indissolubili Legami” con Annibale Vanetti, pittore e Jano Sicura, scultore.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 6 maggio alle 18.30, è accompagnata da un catalogo con testi del filosofo Giuseppe Fornari e di Emma Zanella direttrice del MAGA di Gallarate.

Pur nella diversità dei linguaggi artistici “Indissolubili Legami” nasce dall’incontro di due artisti, Sicura scultore, Vanetti pittore, e dalla loro comune volontà di confronto legata non solo alla passione per l’arte ma anche per una visione comune rispetto alle modalità operative nel campo artistico.

Una affinità artistica che vive, operativamente, nel consapevole rifiuto di una visione illustrativa o di mimesis del mondo naturale a tutto vantaggio di una ricerca tutta immersa in un percorso che, nel caso della scultura di Jano Sicura è dato da un gesto vitalistico capace di realizzare contaminazioni proficue tra gli “oggetti” prodotti e lo spazio delle differenti collocazioni, in un assemblaggio fisico di linee, segni, elementi che mettono a nudo la propria definita struttura.

O, come nel caso di Annibale Vanetti, una ricerca in grado di realizzare una pittura che privata dal suo referente naturalistico si fa, non solo gesto pittorico e mentale, ma è in grado, con la sua cromia, di modificare la superficie della tele collocandole in uno spazio assoluto, dentro una sospensione temporale totale.

Una riflessione sul fare artistico che privilegia una dimensione simbolica, religiosa, interiore capace di relazionarsi con l’altro, lasciandosi abitare, attraversare dall’arte e dal suo impalpabile mondo.

“INDISSOLUBILI LEGAMI”

A cura di Annibale Vanetti e Jano Sicura

Testi critici Giuseppe Fornari e Emma Zanella

PINACOTECA del CASTELLO VISCONTE

Viale Toselli — LEGNANO (MI)

Dal 6 maggio al 4 giugno 2017 – Inaugurazione sabato 6 maggio ore 18,30

Evento Collaterale: 3 giugno ore 19.00: letture interpretative — Antonio Zanoletti PAESAGGI: Alessandro Manzoni e la terra lombarda.