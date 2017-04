Antimeningite: vaccini anche negli ambulatori pediatrici

Vaccinazioni

Per abbattere le lunghe liste d’attesa del vaccino antimeningite, la Regione recluta i pediatri.

È stato siglato un accordo con il sindacato del Simpef per effettuare queste prestazioni nei propri studi medici con la formula del copagamento per il menigococco B. Prossimamente l’intesa verrà raggiunta anche con i medici di Medicina generale. «Se questo percorso si rivelerà virtuoso ed efficiente – ha spiegato l’assessore al Welfare Giulio Gallera — potremo pensare in futuro di estendere l’intervento dei pediatri anche per gli altri tipi di vaccinazione».

«Per quanto riguarda la proposta del sindacato di offrire un servizio di ‘ambulatori aperti’ al sabato e alla domenica – ha precisato Gallera -, la Regione è interessata e per questo già nelle prossime settimane svolgeremo incontri di approfondimento, anche con i tecnici della DG Welfare, per capire se è un percorso che possiamo intraprendere, soprattutto dal punto di vista della sua sostenibilità economica».