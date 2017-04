Meglio Busto, Gallarate o Varese? La sfida tra le tre città -almeno per una sera- non ha riguardato però le tasse, la bellezza o la sicurezza ma una capacità particolare dei suoi amministratori: quella in cucina.

Questa è infatti la nota caratteristica di “Cuore di Cuochi”, che giovedì 6 aprile ha visto sfidarsi ai fornelli i Comuni di Varese, Busto Arsizio e Gallarate nel corso dell’ormai tradizionale cena solidale. L’appuntamento che ha animato la Sala Andrea del Centro Congressi di Ville Ponti è infatti organizzato a sostegno del Day Hospital voluto e creato dalla Fondazione Giacomo Ascoli per i bambini affetti da patologie oncologiche.

Busto Arsizio ha schierato Emanuele Antonelli (sindaco), Alberto Riva (assessore ai lavori pubblici e cuoco) e Miriam Arabini (assessore ai servizi sociali) che hanno preparato il piatto tipico della città: polenta e bruscitt. Gallarate si è invece cimentata nella preparazione del riso con i fagioli, piatto cucinato da Andrea Cassani (sindaco), Moreno Carù (vicesindaco), Giovanni Pignataro (consigliere comunale) e Sandro Rech (cuoco). Per Varese Davide Galimberti(sindaco), Daniele Zanzi (vicesindaco) e Paolo Orrigoni (consigliere comunale) si sono invece cimentati con un piatto nuovo, le “farfalle sulla Città Giardino”.

Ogni tavolo ha potuto esprimere un voto da 1 a 4, valutando non solo il gusto ma anche il miglior servizio ai tavoli e la simpatia. A condurre la serata quest’anno sarà Francesca Amendola, voce nota di Radio Italia ed ex cestista.