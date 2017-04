Anziano scivola nei boschi, lo recuperano i Vigili del Fuoco

autobotte fiamme vigili del fuoco generica

Intervento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino intorno alle 17 di questo pomeriggio, sabato 1 aprile, nella frazione di Poppino, per il recupero di un uomo di 75 anni.

L’uomo si è allontanato da casa per far legna nei boschi ed è scivolato su un sentiero scivolando per una decina di metri.

Sul posto sono giunti il CNSAS Lombardo – Stazione di Varese, XIX Delegazione Lariana, i Vigili del fuoco e l’automedica. L’uomo è stato condizionato sul posto dal medico, spinalizzato e portato all’ambulanza.

Foto di repertorio