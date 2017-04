Approvato lo statuto del “Duc Città di Tradate”

Mercoledì 5 aprile, in sede di commissione, è stato approvato lo Statuto dell’Associazione del Distretto Urbano del Commercio “Duc Città di Tradate” che ha come scopo principale quello di dare piena attuazione al programma di intervento e di valorizzazione delle attività economiche presenti sul territorio, attraverso iniziative di promozione e marketing, il miglioramento dell’accessibilità del territorio, il miglioramento delle aree verdi e soprattutto un piano di lavoro con tutte le forze presenti sia pubbliche che private.

«Siamo molto soddisfatti per il lavoro svolto dalla Commissione nel redigere questo statuto che va a rispondere alle richieste di tutti coloro che lavorano nel distretto urbano» afferma il Presidente della Commissione e Consigliere PD Umberto De Rosa «in un momento critico per la produttività stiamo affrontando la situazione a livello locale per aiutare chi già lavora a Tradate e dintorni e per incentivare chi volesse intraprendere una nuova attività. Stiamo lavorando tutti insieme e ne è dimostrazione l’approvazione di questo documento votato con parere favorevole da tutte le forze di maggioranza e con voto di astensione dalle minoranze».