Arianna Castiglioni è super: oro con record italiano

Martinenghi chiama, Castiglioni risponde: i 50 rana – in Italia e non solo – sono specialità del nuoto appannaggio del Varesotto. Nel pomeriggio di oggi anche la 19enne Arianna Castiglioni conferma le aspettative e vince l’oro ai campionati assoluti di Riccione (con record nazionale), staccando il pass per i Mondiali.

LA FINALE DEL POMERIGGIO

Arianna Castiglioni, 19 anni, tesserata per le Fiamme Gialle e per il Team Insubrika, ha battuta la principale avversaria, Martina Carraro che era partita meglio di tutte ma che si è dovuta accontentare del secondo posto finale. Imprendibile la campionessa di Busto che ha operato il sorpasso a metà vasca e chiuso con margine: Castiglioni ha migliorato il record italiano che già le apparteneva con un tempo di 30″72, decisamente al di sotto del 30″99 necessario per la qualificazione ai Mondiali di Budapest. Il crono di Arianna è anche il secondo tempo mondiale dell’anno dietro al 30″61 della russa Efimova.

Questo è il terzo oro varesotto ai Campionati Italiani di Riccione dopo quelli di Nicolò Martinenghi nei 50 e nei 100 rana.

«Sono contentissima di questo risultato: mi sentivo bene già da questa mattina e sono riuscita a ripetermi – spiega a caldo Arianna ai microfoni Rai – Avevo un po’ di timore perché ultimamente al pomeriggio non riuscivo a migliorare il crono delle batterie, invece questa volta ce l’ho fatta. Ed è stupendo ritoccare il record italiano».

LA BATTERIA DEL MATTINO

La nostra provincia gioca la propria seconda, grande, carta a disposizione nel mondo del nuoto. La 19enne Arianna Castiglioni è stata protagonista questa mattina – venerdì 7 aprile – delle batterie dei 50 rana ai Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Riccione.

L’atleta bustocca tesserata per le Fiamme Gialle e per il Team Insubrika ha vinto la propria batteria e fatto segnare il miglior tempo assoluto della mattina con 30’’80, appena sei centesimi sopra il suo primato italiano. «Sono contenta della batteria – ha detto Castiglioni dopo la prova – Ho disputato una buona gara e avvertito buone sensazioni».

I 50 rana sono la stessa specialità in cui l’azzatese Nicolò Martinenghi ha conquistato il primo oro martedì 3 aprile, con lo strepitoso tempo di 26”97.

Le avversarie di Castiglioni per il podio in ordine di tempi di batteria: Carraro, Scarcella, Tedeschi, Angiolini, Valentini, Morotti e Scimone.