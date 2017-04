Arianna Castiglioni in spolvero: è in finale nei 50 rana

ARIANNA CASTIGLIONI

La nostra provincia gioca la propria seconda, grande, carta a disposizione nel mondo del nuoto. La 19enne Arianna Castiglioni è stata protagonista questa mattina – venerdì 7 aprile – delle batterie dei 50 rana ai Campionati Italiani Assoluti in corso di svolgimento a Riccione.

L’atleta bustocca tesserata per le Fiamme Gialle e per il Team Insubrika gareggerà in finale oggi alle 17,11 dopo aver vinto la propria batteria e fatto segnare il miglior tempo assoluto della mattina con 30’’80, appena sei centesimi sopra il suo primato italiano. Se Arianna confermasse questo crono al pomeriggio, otterrebbe anche il pass per questa distanza ai prossimi Mondiali di Budapest, visto che il tempo limite è fissato in 30,99.

«Sono contenta della batteria – ha detto Castiglioni dopo la prova – Ho disputato una buona gara e avvertito buone sensazioni».

Altra finale tricolore conquistata quindi per Castiglioni, che oggi pomeriggio cercherà la settima medaglia ai Campionati Italiani assoluti, tra l’altro nella stessa specialità – i 50 rana – in cui l’azzatese Nicolò Martinenghi ha conquistato il primo oro martedì 3 aprile, con lo strepitoso tempo di 26”97.

Le avversarie di Castiglioni per il podio saranno – in ordine di tempi di batteria -Carraro, Scarcella, Tedeschi, Angiolini, Valentini, Morotti e Scimone.