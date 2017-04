Arrestato 26enne per spaccio

polizia di stato

Gli agenti del commissariato di polizia di Busto Arsizio hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino un giovane di 26 anni, incensurato che abitava ancora con i propri genitori. I poliziotti hanno trovato nell’abitazione del ragazzo 13 involucri in cellophane contenenti 12.2 grammi di cocaina, 3 involucri in cellophane contenenti 3.3 grammi di marjuana, 2 involucri contenenti 1,6 grammi di hashish, 3 bilancini di precisione, 490.00 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio, materiale di confezionamento e quattro spatole per il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Nello stesso giorno veniva denunciato all’autorità giudiziaria un giovane di 18 anni per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti, in quanto trovato all’interno della Stazione Ferrovie Nord in possesso di 3 grammi di marijuana opportunamente suddivise in 5 confezioni.