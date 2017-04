Arrestato pusher a Varese, aveva i funghetti allucinogeni

Sale di livello l’attività dei pusher di nella zona di Piazza Repubblica. La polizia ha arrestato, mercoledì notte alle 23 e 30, un ragazzo ghanese di 34 anni che stava transitando dalla piazza con uno zainetto. Insospettiti, gli agenti della squadra volanti hanno cercato di fermarlo; il giovane ha gettato in un angolo parte del contenuto dello zainetto ma alla fine è stato bloccato dalla Polizia.

Il ragazzo, già noto, aveva marijuana e hashish nella borsa ma è la scoperta successiva che ha destato il maggior interesse negli agenti. A casa, durante la perquisizione, sono stati trovati circa 60 grammi di funghetti allucinogeni, le psilocybe inserite nella tabella A1 della sostanze stupefacenti. Si tratta di prodotti vegetali che furono anche studiati e utilizzati dal creatore del Lsd, il chimico svizzero Albert Hofmann.

Le domande investigative sono molte. Da dove vengono questi funghi? Da chi li ha comprati il ghanese (che peraltro aveva già patteggiato una pena in tribunale per spaccio di sostanze stupefacenti)? Ma soprattutto, il pusher voleva vendere funghetti allucinogeni anche in Piazza Repubblica a Varese? Lo spaccio in strada si evolve in continuazione e la presenza di pusher con funghetti potrebbe allarmare un po’ le famiglie.