Arresti e denunce: Pasqua intensa per i Carabinieri

Per l’intero week end pasquale i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, peraltro disposto dal comando provinciale di varese ed esteso all’intera provincia. L’obiettivo prioritario è stato quello di vigilare sugli spostamenti dei cittadini e monitorare le molte abitazioni lasciate incustodite da chi si era messo in viaggio.

Nel corso del servizio, concentratosi sulle ore serali e notturne, sono state controllate complessivamente poco meno di 200 persone e circa 120 veicoli.

Sono state arrestate due persone: un 30enne di Busto, operaio e pregiudicato, poiché durante le fasi di identificazione durante un posto di blocco (sabato sera) all’uscita dell’arteria autostradale A8 risultava colpito da un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Busto Arsizio, dovendo espiare una pena di due anni di reclusione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti. In manette anche un 28enne di Fagnano Olona, operaio e pregiudicato, dal momento che nel corso delle fasi di identificazione degli avventori di un locale pubblico nella serata di pasquetta risultava colpito da un ordine di carcerazione di nove mesi di reclusione per rissa.

Nel corso del medesimo servizio sono stati inoltre deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza complessivamente 6 giovani, trovati, dal tardo pomeriggio di ieri (evidentemente di rientro dalle consuete “grigliate”), con tasso alcolemico superiore al consentito (uno di questi con un tasso al 2,3, circa 5 volte superiore al consentito).

Infine, nel corso di specifici controlli in luoghi di aggregazione giovanile e durante il controllo degli avventori di alcuni locali pubblici, complessivamente 5 giovanissimi (tra i 18 e i 25 anni) sono stati segnalati quali abituali assuntori alla competente autorità amministrativa, poiché trovati in possesso di modica quantità sostanza stupefacenti tipo marijuana. Una trentina i grammi di sostanza stupefacente sequestrati.

E’ stato inoltre denunciato per guida senza patente, poiché revocata, un 24enne di busto arsizio, disoccupato, controllato unitamente ad alcuni coetanei, tutti pregiudicati, in una zona residenziale di Olgiate Olona, mentre si aggiravano con fare sospetto, e senza una precisa ragione, tra le villette della zona.