Arriva il secondo “energy indipendence day”, e celebra l’indipendenza energetica di casa e giardino

Elmec Solar, dopo il successo della prima edizione che ha visto tra i protagonisti tela e le sue auto libere da idrocarburi, lancia il secondo “Energy indipendence day” giornata di porte aperte per conoscere meglio le tematiche del fotovoltaico e dell’energy storage alternativo.

E, poiché la giornata cadrà nel pieno della primavera, il 6 maggio, sposterà la sua attenzione su casa e giardino: e per dare una nuova una suggestione a 360 gradi, ospite speciale della giornata sarà Agricola Home and Garden, punto di eccellenza tra i garden center varesini, che sta già commercializzando macchinari ad energia elettrica e sistemi di irrigazione a risparmio d’acqua.

«Lo scopo dell’Energy indipendence day è soprattutto quello di creare cultura sul territorio – spiega Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar – Può sembrare strano, ma manca ancor nei cittadini e nelle imprese una vera consapevolezza ecologica. Soprattutto, poche persone sanno che con delle cifre ormai accessibili a tutti, poco possono fare del bene all’ambiente traendone un beneficio effettivo. Ora un impianto fotovoltaico si ripaga in otto anni, spesso è finanziato al 100 per cento da una banca e ha una durata garantita tra i 20 e i 30 anni. Il che significa che dal nono anno in poi tutta l’energia che arriva è gratis».

«Agricola H&G ha nella sua mission lo sviluppo della cultura del verde: che non è come fare un giardino migliore, ma avere rispetto del verde e della natura – spiega il titolare, Giacomo Brusa, che è anche presidente di Confagricoltura Varese – Stiamo sviluppando il commercio delle macchine agricole a batteria, ormai presenti in molti modelli, e degli impianti di irrigazione che risparmiano l’acqua. Con Elmec Solar ci siamo incontrati e resi conto che avevamo uno stile e degli obiettivi comuni. Quello che entrambi vogliamo “far passare” é che se ogni nostro cliente fa una piccola cosa per l’ambiente, fa molto per tutti noi e per lui stesso».

LE BATTERIE PER LA CASA DI TESLA E I ROBOT RASAERBA ELETTRICI: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE PER RENDERE GREEN LA CASA

L’appuntamento è per sabato 6 maggio, nella sede di Elmec Solar, in via Pret 1 a Brunello: le prime battute serviranno per conoscere meglio Elmec Solar e il Gruppo del quale fa parte, ma poi spazio alla presentazione di ciò che può tendere a rendere autonoma dal punto di vista energetico una casa, con focus in particolare sull’energia fotovoltaica, e soprattutto la nuova forma di accumulo dell’energia solare acquisita: le batterie casalinghe, da quelle Tesla alle Sonnen e alle Sunpower, saranno in particolare protagoniste della giornata. Ma il dibattito sarà aperto, per chi pensa di fare qualcosa di verde per casa propria, partendo da cifre accessibili: paragonabili a un’utilitaria, ma in grado di rendere leggera, se non quasi inesistente, la bollette energetica per oltre 20 anni.

Poi, Agricola Home&Garden racconterà le novità tecnologiche “green” per il giardino, ora sempre più diffuse «Ormai tagliaerba, decespugliatori, soffiatori, tagliasiepi a batteria e solari, sooo all’ordine del giorno – spiega Brusa – E sono ormai una realtà consolidata anche i robot rasaerba elettrici a ricarica: che “studiano” consistenza, dimensioni e inclinazione del prato per “dosare” l’energia e crearsi un programma autonomo per rasare il prato».

Alla fine, le ultime domande e chiacchiere si svolgeranno davanti a un’altra delle “specialità” di agricola: l’angolo barbecue. L’open day si concluderà infatti con un “momento di grigliante relax” offerto proprio da Agricola Home&Garden: proprio quello che ci vuole per metabolizzare tutte le informazioni.

COME CI SI ISCRIVE ALL’EVENTO

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito: è opportuno però prenotarsi, su Indipendenceday.elmecsolar.com.

Sul sito si trova anche il programma completo della giornata