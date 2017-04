Arriva la “camminata della solidarietà”

Foto varie

Il Lions Club organizza, per lunedì 1 Maggio, una camminata “solidaristica” volta alla raccolta fondi da destinare al Centro Aiuto alla Vita del Medio Verbano ed alla Caritas del Decanino.

L’evento consiste in una camminata non competitiva in compagnia attraverso i boschi, la torbiera e tutte le bellezze storiche e naturali che si trovano lungo il percorso e che a volte risultano essere dimenticate. Si parte dal Piazzale Caduti del Lavoro di Laveno-Mombello e dopo circa 6 km si arriva al Piazzale del Quicchio di Santa Caterina del Sasso.

La manifestazione è patrocinata dalle Amministrazioni comunali di Laveno-Mombello e di Leggiuno, dalla Comunità Pastorale Maria Madre della Chiesa, Caritas, CAV, Centro Sirà e dal Gruppo Folkloristico Sem Chi Inscì che allieterà ed accompagnerà l’evento.

Al termine della camminata, presso l’area pic-nic adiacente al Piazzale del Quicchio, i partecipanti avranno diritto ad un piatto di pastasciutta allietato da balli e canti in allegria.

La quota di partecipazione, comprensiva del buono pasto è: adulti 10,00 € ragazzi da 6 a 15 anni 5,00 € sostenitori e simpatizzanti 15,00 €. Iscrizioni dalle ore 9:00 presso Piazza Caduti del Lavoro di Laveno-Mombello da dove si partirà alle ore 10:00 circa per arrivare a Santa Caterina del Sasso circa alle ore 12:00.

È un’ottima occasione per fare della sana attività fisica in compagnia, passare del tempo in allegria, ed al contempo fare del bene verso chi ne ha più bisogno. L’auspicio degli organizzatori: “Vi aspettiamo numerosi”.