Arriva la nuova rotonda: tre notti di lavori preliminari

Induno Olona - Nuova rotonda Esselunga

Inizieranno settimana prossima a Induno Olona i lavori preliminari per la realizzazione della nuova viabilità sulla statale 344, la famosa “rotonda dell’Esselunga”, una delle opere compensative che l’Amministrazione ha concordato con Rfi per la realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio.

La notizia è stata anticipata dall’Anas, che ha annunciato la chiusura al traffico del tratto interessato – dal km 2,900 al km 4,100 – della strada statale 344 in territorio di Induno Olona, in corrispondenza tra via Jamoretti e la Statale 344.

I lavori – demolizione della rotatoria esistente e allestimento della rotatoria provvisoria – si svolgeranno in orario notturno – tra le 20 e le 5 del mattino – nelle giornate di martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio.

Saranno predisposte deviazioni sulla viabilità locale.