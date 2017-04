Arrivano i “coloranti” per scoprire da dove provengono gli scarichi

Foto varie

Martedì 2 maggio l’ufficio tecnico di Gavirate assieme alla polizia locale effettuerà un test negli scarichi fognari di alcune abitazioni di Voltorre nei pressi dello sversamento di colore biancastro rilevato nella zona.

Si tratta di una sostanza chiara trovata lo scorso weekend dalla protezione civile e notata in un fosso anche da alcuni lettori che hanno girato un breve video e scattato alcune foto. Un fatto che preoccupa l’amministrazione comunale: per questo è stata disposta una serie di verifiche coi coloranti.

Si tratta di sostanze che vengono immesse negli scarichi per verificare da dove riaffiorano una volta entrate nella rete fognaria.

Lo ha fatto sapere questa mattina il vice sindaco e assessore alla protezione civile Massimo Parola: «Non sarà un blitz ed è tutto alla luce del sole, solo vogliamo avvisare che queste verifiche sugli scarichi vanno fatte per tutelare l’ambiente».

Mentre nei giorni scorsi questo liquido biancastro nel fosso lungo la pista ciclabile – grosso modo sulla verticale delle scuole di via primo Maggio – stazionava in un avvallamento in secca, le piogge di questi giorni hanno con ogni probabilità spostato la sostanza in prossimità delle acque del lago.

Grazie all’espediente dei coloranti artificiali sarà forse possibile porre fine a queste emissioni e intervenire alla fonte.