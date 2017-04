Art Brut e Design, la mostra a Vitamina C

Tempo libero generica

Martedì 11 aprile, a partire dalle 18, VitaminaC (Hub sociale del lavoro condiviso in via Brambilla 15) si trasformerà in una galleria d’arte, ospitando “Incontri ai confini – Art Brut e Design”, l’esposizione-incontro organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Artètipi e inserita all’interno della Varese Design Week.

Solo per quel giorno sarà quindi possibile ammirare le opere di alcuni dei più importanti artisti del genere. A farci da guida: Nicola Mazzeo e Gloria Marchini, da tempo volti noti della promozione dell’Art Brut in Italia (e non solo), che ci accompagneranno attraverso la storia di questa forma d’arte alternativa e affascinante, presentandoci intersezioni, affinità e collaborazioni che legano due mondi così apparentemente distanti, quale quello del design e quello dell’Art Brut.

Inventato nel 1945 dal pittore francese Jean Dubuffet, il concetto di Art brut (in italiano Arte grezza) indica le produzioni artistiche realizzate da non professionisti o pensionanti di ospedali psichiatrici, che operano al di fuori delle norme estetiche convenzionali (autodidatti, psicotici, prigionieri, persone completamente digiune di cultura artistica). Un’arte spontanea, dunque, senza pretese culturali e senza alcuna riflessione, che non coltiva i suoi talenti nelle accademie, ma nelle cliniche e ai bordi delle strade. Un’arte che VitaminaC, in quanto realtà nata dal Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Varese, sente vicina e della quale coglie l’orientamento verso un contesto sociale difficile, ma non privo di valore artistico e umano. Se nel resto del mondo l’Art Brut si è già a pieno titolo conquistata un ruolo nel mercato dell’arte, in Italia questo lavoro spetta ad alcuni appassionati, che da qualche tempo si prodigano per riuscire a portare alla ribalta questa forma alternativa di produzione artistica. E’ il caso di Artètipi, l’associazione culturale che raccoglie alcuni dei maggiori esperti italiani in materia e che, durante “Incontri ai confini”, ci racconterà da dove nasce l’Art brut e chi sono i suoi più importanti esponenti. A seguire, a tutti i partecipanti verrà offerto un aperitivo.

PROGRAMMA : dalle 18:00 Cos’è l’Art Brut e quali relazioni intrattiene col Design? Chiacchierata, foto, video e riflessioni sul tema, con l’associazione Artètitpi. A seguire Visita guidata dell’esposizione temporanea Con opere di alcuni importanti artisti italiani e stranieri. In conclusione aperitivo.

Ingresso gratuito.