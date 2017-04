L’arte arriva nel centro commerciale con “Art in Progress”

Nella galleria del Centro Commerciale Malpensa Uno di Gallarate, è stata presentata questa mattina, giovedì 6 marzo, l’opera creata da alcuni studenti delle classi terze e quarte del Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, indirizzo scenografico, nell’ambito del progetto Art in progress.

Il progetto è nato per trasformare un intervento di ordinaria manutenzione e decorazione in un momento di grande condivisione e partecipazione della comunità locale. Agli studenti è stato chiesto di studiare e realizzare la decorazione di un’area della galleria, attraverso murales artistici per valorizzare gli spazi creando un’opera unica per contenuti e simbologia.

Tra i 34 progetti presentati ed esposti nella galleria, è stato scelto quello di Beatrice Aspesi, che frequenta la classe quarta, indirizzo scenografico, molto emozionata nel descrivere il suo progetto: “Il tema era quello di portare Gallarate all’interno del centro commerciale e l’idea è venuta cercando su Internet quali sono gli edifici e i monumenti più significativi della città. Il progetto finale è frutto di un lavoro in cui ho provato a sistemare i diversi elementi in svariate posizioni e capire dove tutto era più armonico. Ho fatto anche un lungo studio sul colore, ma in generale è stato uno studio continuo. Per disegnare sul muro abbiamo quadrettato il progetto iniziale su carta e riprodotto la quadrettatura sul muro per disegnare ogni pezzo in scala. Ognuno dei partecipanti doveva occuparsi di una parte del disegno e lavorando insieme abbiamo imparato a confrontarci, fronteggiare le problematiche e lavorare su pezzi iniziati da un altro”.

I ragazzi del Candiani hanno potuto immergersi in un’esperienza di lavoro che ha richiesto loro di rispettare un vero e proprio contratto, tempistiche precise (e su questo frangente sono stati bravissimi, visto che hanno consegnato l’opera con ben due giorni di anticipo sulla scadenza) e richieste puntuali della committenza, sotto l’attenta vigilanza e con il pieno supporto delle professoresse Daniela Marchetti e Anna Ranzato.

Alla presentazione dell’opera, c’era anche la direttrice del Centro Commerciale Malpensa Uno, Camilla Berghenti, entusiasta del risultato: “Attraverso questo progetto abbiamo voluto riconfermare come Malpensa Uno sia parte integrante della città di Gallarate. Abbiamo voluto rimanere fedeli al territorio, cercando di creare qualcosa di attraente e che coinvolgesse il territorio. Chiamare un pittore o un imbianchino non avrebbe avuto la stessa valenza e il risultato in ogni caso è decisamente migliore. Stiamo ancora studiando se replicare il progetto; siamo partiti ottimisti ma non pensavamo che ci sarebbe stato tutto questo apprezzamento anche da parte dei nostri clienti. altri angoli del centro commerciale perché non ci aspettavamo tutto questo. Dobbiamo capire come e quando ma non ci fermeremo di certo”.

Il Preside, Andrea Monteduro, ha voluto ringraziare la direzione del Centro commerciale: “Ringrazio Malpensa Uno per la fiducia. Sono convinto che se un privato investe nella scuola, la scuola migliora e se c’è fiducia, l’incontro è ancora più felice. Per i nostri ragazzi è fondamentale capire che quello che studiano, quello che imparano, non è fine a sé stesso ma serve a qualcosa. Lavorando, loro lo capiscono molto bene, iniziano a fare gioco di squadra, iniziano a collaborare e a rispettare i tempi e le regole. È una sfida che, soprattutto per loro, noi continuiamo a cogliere e per il momento mi sembra che qualche risultato lo portiamo a casa”.